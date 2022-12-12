Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine Rektör olarak atanan Prof. Dr. Fatih Yılmaz görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine Rektör olarak atanan Prof. Dr. Fatih Yılmaz görevine başladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi senato salonunda gerçekleşen devir teslim töreniyle Prof. Dr. Fatih Yılmaz görevini Prof. Dr. Bünyamin Şahin’den devraldı. Törende konuşma yapan Prof. Dr. Bünyamin Şahin, 2018 yılında başladığı görevi süresince akademik ve idari personel olmak üzere emeği geçen tüm personele teşekkür etti. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin yeni Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ise büyüyüp yetiştiği şehirde 24 yıldır üniversitenin farklı birimlerinde çalıştığını, üniversiteye Rektör olarak hizmet edecek olmaktan büyük onur duyduğunu söyledi. 30 yıllık büyük bir köklü geçmişi olan büyük Gaziosmanpaşa Üniversitesinin gelişmesi için STK’larla diğer paydaşlarla çaba göstereceklerini ifade eden Rektör Yılmaz, “Üniversiteler şehirlere katkı sağlayan kurumlardır. Aynı zamanda üniversitemizin ben uluslararası standartlara ulaşması için, kurum kimliğinin oluşması, gelişmesi için büyük çaba sarf edeceğim bu bağlamda belirtmek istiyorum. Üniversite - şehir işbirliğine büyük önem vereceğimi burada özellikle belirtmek isterim. Üniversitemizin niteliğinin artması konusunda standartlarının artması konusunda da elimden gelen bütün gayreti göstereceğim. Yine üniversitemizde çalışan bütün akademik ve idari personelimizin huzur içerisinde barış içerisinde çalışacağı bir çalışma ortamı hazırlamak istiyorum. Yine sevgili öğrencilerimizin nitelikli bir üniversitede nitelikli bir eğitim aldığı bir üniversite olması için elimden gelen bütün gayreti göstereceğim” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Rektör Yılmaz, tebrikleri makamında kabul etti. Kendi akademik kadrosundan ilk defa rektör çıkan üniversitede düzenlenen devir teslim törenine ilgi büyük oldu.