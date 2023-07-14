Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı’nda konuşan AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, “15 Temmuz artık milli birliğimizin ve demokrasimizin temel bir sembolü” dedi.

AGÜ Sümer Kampüsü Konferans Salonu’nda düzenlenen programa AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, protokol üyeleri, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. İkinci Türkiye yüzyılına doğru emin adımlarla yüründüğünü söyleyen Rektör Cengiz Yılmaz, “Bir 15 Temmuz günü için tekrar bir araya geldik ve bugünün anlamını hem günümüz hem de geleceğimiz, milletimiz açısından tekrar değerlendirmek, yad etmek için buradayız. Tabi biliyorsunuz çok yakında Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına doğru birlik ve güven duygusu içerisinde hep beraber ilerleyeceğiz. Şanlı bir yüzyılı geride bırakıp, yine şanlı bir yüzyıla doğru milletçe hep beraber güvenli adımlarla yol alacağımıza hepimiz eminiz. İşte 15 Temmuz’da büyük fedakarlıklarla canlarını feda eden aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz, demokrasi nöbetlerinde günlerce bekleyen aziz milletimiz onların çabalarının, ortaya koydukları fedakarlıkların tabi ki bu anlamlı yürüyüşte çok önemli etkisi ve ciddi katkısı var. O yüzden ne kadar müteşekkir olsak azdır diye düşünmekte fayda var” dedi.

Yılmaz, 15 Temmuz’un artık milli birliğin ve demokrasinin temel bir sembolü olduğunu söyleyerek, “Bizim kuşağımız 15 Temmuz’u fiilen yaşamış kuşak. Hepimizin zihninde canlı anılar, birikimler, 15 Temmuz’la ilgili kendimize özgü bilgiler var. Hepimizin yaşadığı, tecrübe ettiği süreçler var. Bizden sonraki kuşaklar açısından baktığımızda 15 Temmuz’un anlamı çok daha farklı ve derin olacak. Çünkü 15 Temmuz artık milli birliğimizin ve demokrasimizin temel bir sembolü. Bu şekilde görmekte fayda var. Milli birlik önemli mi dersek tabi ki önemli bunu hepimiz biliyoruz. Özellikle tehdit anlarında, ciddi kriz anlarında aralarındaki ufak tefek farklılıkları görmezden gelip bir araya gelmek millet olarak tek bir elden tek bir yumruk olarak direnmek, ileriye doğru atılmak ve birlik duygusu içerisinde hareket etmek her milletin yapabileceği bir iş değil. Çok güçlü milli duyguların var olması gereken ve çok ciddi yüzyıllar öncesinden gelen o derin karşılıklı bağın oluşmuş olması gereken bir durum. Bizim milletimizde bu var. 15 Temmuz bunun önemli bir örneği, geçmişimizde pek çok farklı örnekleri de var. Bu çok önemli bir milli haslet. İşte 15 Temmuz bir anlamda bunun sembolü olduğu için benim için son derece önemli” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz’un demokrasi için de bir milat olduğunu söyleyen Rektör Yılmaz, “15 Temmuz aynı zamanda demokrasimiz için bir milat ve demokrasi de çok önemli. Demokrasi olmadan bir toplumun, milletin sürdürülebilir kalıcı huzur, refah ve gelişme süreci içerisinde olabilmesi açıkçası çok zor. Otoriter rejimlerde kısa dönemlerde güçlülük, refah anları belki olabiliyor ama demokrasi olmadan bunun gerçekleşmesi mümkün değil. Çünkü demokrasi demek aslında bir milletin en kritik anlarda en kritik kararların ve yönelimlerini en doğru karar verme mekanizmalarıyla ortaya koyup ortak anlayışı birlik duygusu konsensüsü oluşturabildiği süreçlerin o toplumun yapısında var olması demektir. Ben aziz şehitlerimize ve bütün fedakar gazilerimize de derin müteşekkir duygularımı ifade etmek istiyorum ve hepsini çok derin duygularla yad ediyorum” dedi.