Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine MR (Manyetik Rezonans) cihazı alındı.

SCÜ Hastanesine alınan MR cihazı hastanedeki yerini aldı. Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ünal Kılıç ve Prof. Dr. Hakan Yekbaş, cihazı yerinde inceledi ve Başhekim Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan’dan bilgi aldı.

Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız yaptığı açıklamada, “Hastanemize MR cihazı alınmasını istiyorduk ve bunu nihayetinde yaptık. Yeni cihazımızın kurulumlarını tamamlayıp Sivas halkına hizmet vermeyi dört gözle bekliyoruz. Ay sonunda çekimler başlayacak” dedi.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ünal Kılıç ve Prof. Dr. Hakan Yekbaş ise Üniversite Hastanesinin günden güne daha iyi bir hale gelmesi kendileri için son derece önemli olduğunu belirtti.