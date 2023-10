25 Ekim Çarşamba günü Üniversitemiz Konukevi’nde gerçekleştirilen buluşmaya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çağrı Çetin ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Tuğba Yanpar Yelken de katıldı.

Sözlerine Filistin’de yaşanan İsrail zulmünde yakınlarını kaybetmiş olanlara başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyerek başlayan Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, Filistinli öğrencilerle bir araya gelmelerindeki amacın öğrencilerin acılarını paylaşmak ve üniversite yönetimi olarak neler yapılabileceği konusunu tespit etmek olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin her türlü sorunlarını kendilerine rahatlıkla iletebileceğini ifade eden Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Yaşar, “Sizlerin sorunlarını kendi sorunumuz gibi görüyoruz. Yönetim olarak sorunlarınıza çözüm bulacağımızı ve Mersin Üniversitesi ailesi olarak her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Bu tarz buluşmalarımız sizlerle her zaman olacak. Filistin konusunda tarihten gelen sorumluluğumuzun farkındayız. Bu sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz ve sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız.” dedi.

Konuşmasının ardından öğrencilerle tek tek tanışan Rektörümüz Prof. Dr. Erol Yaşar, öğrencilerin sorunlarını dinledi ve notlar aldı. Toplantı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.