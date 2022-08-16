Rektör Levent, Rektör Yardımcılığı görevi süresince yaptığı katkılardan dolayı Prof. Dr. Ertugay’a da teşekkürlerini iletti.

Sevgi ve tebessüm SGM’de lezzete dönüştü

Sevgi ve tebessüm SGM’de lezzete dönüştü

Gerçekleşen devir teslim töreninde Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Prof. Dr. Çağrı Çırak’a yeni görevinde başarılar dileyerek gerçekleştirilen atamanın Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Rektörlükte gerçekleştirilen devir teslim töreninde, rektör yardımcılığını görevini yürüten Prof. Dr. M. Fatih Ertugay, görevini Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağrı Çırak’a devrederek, kendisine başarılar diledi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektör yardımcılığına atanan Prof. Dr. Çağrı Çırak düzenlenen devir teslim töreni ile görevine başladı.

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