Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sülün ve Prof. Dr. Celal Ateş, Filistinli öğrencilerle yemekte buluştu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde okuyan Filistinli öğrenciler MSKÜ Rektör Yardımcıları ile Öğrenci Sarayı Özel Salon’da bir araya geldiler. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sülün, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak öğrencilerin ve Filistin halkının yanında olduklarını belirterek, "İsrail’in yaptığı insanlık suçudur. Gerek Türkiye, gerekse Türk milleti her zaman mazlumun yanında olmuştur. Filistin halkı dostumuzdur. Sizler de bize emanetsiniz" ifadesini kullandı.

Filistinli öğrenciler, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ile Gazze’de bulunan hastanelerin bombalanmasına ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sülün ve Prof. Dr. Celal Ateş’e desteklerinden dolayı teşekkür eden öğrenciler, saldırıların bir an önce durdurulması çağrısında bulundu.

Öğrenci Sarayı Özel Salon’da gerçekleşen yemeğe; Rektör Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Özgür Avcı ve Genel Sekreter V. Çetin Haliloğlu katıldı.