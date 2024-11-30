Düzce Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Koordinatörlüğü ile Düzce Üniversitesi Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birimi (DARK) iş birliğiyle rektörlük binasında yangın tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikata; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Genel Sekreter Nihat Yıldız ile Daire Başkanları, Düzce Üniversitesi akademik ve idari personeli katıldı. Siren sesi ile birlikte başlayan tatbikatta, belirlenen tahliye yolunu kullanarak Rektörlük binasını güvenli bir şekilde terk eden Düzce Üniversitesi personeli, toplanma alanında bir araya geldi. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Koordinatörü Öğr. Gör. İrem Horuz ile DARK Takım Lideri Öğr. Gör. Ali Kuru tatbikat hakkında genel bilgiler paylaştı. Yangın söndürme cihazlarının doğru kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Genel Sekreter Nihat Yıldız yangın söndürme cihazlarıyla yangına müdahale etti.

Hem bina tahliye hem de yangın söndürme aşamasında başarıyla sorumluluklarını yerine getiren Düzce Üniversitesi personeli olabilecek acil durumlardaki bilgi ve tecrübelerini pekiştirme imkanı buldu. Tatbikat ile acil durumlara hazırlıklı olma, yangın tahliye prosedürlerini uygulama ve yangın söndürme cihazlarının kullanımının deneyimlenmesi amaçlandı.