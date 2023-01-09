Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Demokrasinin vazgeçilmez bir bileşeni olan medyanın toplumsal dinamiklerin sağlıklı bir zeminde inşa edilmesinde ve korumasında önemli bir işlevi olduğunu belirten Rektör Uzun, haber emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik etti.

Kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasında gazetecilerin kritik bir noktada olduğu kaydeden Rektör Uzun, “Basın çalışanlarımız, demokrasinin temel şartlarından biri olan vatandaşların haber alma özgürlüğü doğrultusunda önemli bir fonksiyon icra etmektedir. Toplumsal dinamiklerin doğru bir zeminde işlemesi, demokrasinin sağlamlaştırılması ve geleceğe sürdürülebilir bir şekilde aktarılması ‘hakikati’ temsil eden gazetecilerin varlığıyla mümkündür. Özellikle içinde bulunduğumuz ve bilginin yayılım hızının baş döndürücü bir şekilde arttığı bu günlerde doğru ve tarafsız habercilik her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Bir meslek olarak gazetecilik, mesleki ilkelerin yanı sıra toplumsal sorumluluğun da idrakiyle ‘doğru’ ve ‘yanlış’ arasındaki ince çizgiyi çekmektedir. Bu düşüncelerle toplum adına görev alan ve her türlü olağanüstü durumda mesleklerini en iyi şekilde icra etmeye gayret gösteren tüm basın çalışanlarımızın ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim” ifadelerine yer verdi.