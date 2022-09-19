Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Atatürk’e Gazi Unvanı ve Mareşal Rütbesi verilmesinin yıl dönümü ve Gaziler Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Atatürk’e Gazi Unvanı ve Mareşal Rütbesi verilmesinin yıl dönümü ve Gaziler Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şehitlik ve gaziliği mertebelerin en yükseği olarak kabul eden bir milletin ferdi olduklarını ifade eden Rektör Uzun, ülkemizin bizlere şehit ve gazilerin emaneti olduğunu söyledi.

Ülkemizin her bir ferdinin bu emanete yüksek bir bilinçle sahip çıkmaya devam ettiğini de aktaran Rektör Uzun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tarih boyunca bağımsızlığı kendine düstur edinmiş milletimiz, her zaman vatanını savunmak adına mücadele içinde olmuştur. Yurt edindiğimiz bu topraklar aziz şehit ve gazilerimizin kanı ile sulanmış, büyük fedakârlıklara şahit olmuştur. ‘Toprak uğruna ölen varsa vatandır’ bilinciyle yetişen insanımızda şehit ve gazilerimizin her zaman müstesna bir yeri olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Mareşal Rütbesi’ ile ‘Gazilik’ unvanının verildiği 19 Eylül 1921 tarihi, aynı zamanda kahraman gazilerimize armağan edilen bir gündür. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve tüm gazilerimizi şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum.”