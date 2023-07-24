Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Gazeteciler ve Basın Bayramı” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun yayımladığı mesajında basın çalışanlarının bayramını kutlayarak “Demokrasinin vazgeçilmez bir gücü olan basın, anayasal hak ve hürriyetlerin teminatıdır” dedi.

Gazeteciliğin fedakârlık isteyen çok önemli bir meslek olduğunun altını çizen Rektör Uzun, “Özgür, tarafsız ve objektif bir şekilde görevlerini yerine getiren basın kuruluşlarımız, mesleklerinin getirdiği ahlaki sorumluluklar çerçevesinde ülke olarak ilerleyişimize ve demokrasimize katkı sunmaktadır. Toplum adına görev yapan basın mensuplarımız her türlü olağanüstü durumda mesleklerini en iyi şekilde icra etmeye gayret göstermektedir. Basın kuruluşlarımız sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla görevlerini yerine getirmekte, demokrasilerin vazgeçilmez bir unsuru olan vatandaşlarımızın haber ve bilgi alma hakkını sağlamaktadır. Meslek ilkelerine ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde bu önemli görevi üstlenen tüm basın çalışanlarımızın ‘Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.