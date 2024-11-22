Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 7. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı’na destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

BARÜ’nün ülkemizin milli teknoloji hamlesine katkı sunmak hedefiyle geleneksel hale getirdiği Ar-Ge Proje Pazarı başarıyla tamamlandı. Bu sene ilk kez uluslararası boyutta gerçekleştirilen etkinlikte 9 farklı ülkeden, Türkiye’nin 35 ilinden; 47 üniversite, 30 lise, yurt içi ve yurt dışından 10 kurum ve kuruluş ile Ar-Ge merkezinden rekor proje başvurusu yapılırken dereceye giren 9 projeye değişen miktarlarda hibe desteği verildi.

Küresel ölçekte düzenlenen 7. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı; BARÜ ile birlikte Azerbaycan’dan Hazar Üniversitesi, Azerbaycan Teknik Üniversitesi, Bosna Hersek’ten Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Malezya’dan Putra Üniversitesi ve Özbekistan’dan Semerkand Devlet Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi paydaşlığında gerçekleştirildi.

Türkiye’nin önemli kurum ve kuruluşları destek verdi

Girişimcileri, sektör temsilcilerini ve teknolojiye ilgi duyan herkesi bir araya getirerek geleceğin sosyal, ekonomik hayatına yön verecek gelişmeler hakkında fikir alışverişlerinin yapıldığı festivale Bartın Valiliği, Bartın Belediyesi ve TÜBİTAK destek veren kurumlar arasında yer aldı. Ülkemizin önde gelen kurumlarıyla birlikte milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik öneme sahip kuruluşlarından Sanko-Çimko, HAVELSAN, ROKETSAN, TÜRKSAT ve Fibrobeton festivalin sponsorları arasındaydı. Bilim ve teknoloji tutkunlarını bir araya getiren organizasyonda ayrıca Türkiye’nin alanlarında öncü firmaları TUSAŞ, TEI, ASELSAN, ETİSAN Holding, Çanakcılar Holding, Bartın MÜSİAD, Teklas, Tekno-Tıp ve AKTIP da sponsorlar arasında yer aldı. Kamil Koç’un ulaşım sponsoru olduğu Ar-Ge Proje Pazarı’na paydaşlarından Türkiye’nin en eski işletmelerinden Kuru Kahveci Mehmet Efendi de destek verdi.

“Ülkemizin bilim ve teknoloji temelli kalkınması için gayret gösteriyoruz”

Bilim ve teknoloji festivaline gösterilen ilginin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Ortak yarınlarımıza değer katmak amacıyla bu yıl ilk kez uluslararası ölçeğe taşıyarak yedincisini gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge Proje Pazarı’nı başarıyla tamamladık. Geçmiş yıllarda olduğu gibi yüzlerce bilim ve teknoloji tutkununun yenilikçi ve ilham verici fikirlerine ortak olmak için bir araya geldiğimiz organizasyonda sunulan projelerden heyecan duyduk. Gençlerin geleceği şekillendirecek gelişmelere odaklanmalarını sağlayarak ülkemizin bilim ve teknoloji temelli kalkınması için gösterilen emeğin karşılığını almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle ‘Benim de bir fikrim var’ diyerek etkinliğimizde yer alan tüm yarışmacılarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Rektör Uzun, BARÜ ailesinin büyük bir gayret ve özveriyle önemli çalışmalara imza atmaya devam ettiğinin altını çizerek, “Henüz 16 yaşında genç bir üniversite olarak ulusal ve uluslararası alanda elde ettiğimiz tüm başarılarının arkasında yüksek bir motivasyon ve öz potansiyelimizden aldığımız inanç var” dedi. Rektör Uzun, “Türkiye’nin öz potansiyeline olan güvenle birlikte geleceğe dair olan inancımızı yurt içi ve yurt dışından paydaşlarımızla paylaşıyor, stratejilerimizi adım adım yarınlara taşıyoruz. Bu doğrultuda cesaretle eğildiğimiz ve her geçen gün gururla ilerlettiğimiz vizyonumuzu; bizlere olan güvenleriyle birlikte yükseköğretim kurumlarımızı, Türkiye Yüzyılı’nda ülkemizin milli teknoloji hamlesine katkı sunulması noktasında teşvik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Kuruluşumuzdan bu yana hep yanımızda olan ve bu yıl da etkinliğimizin gerçekleşmesinde büyük destek veren Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç’a teşekkürlerimi sunuyorum. Bulunduğumuz yerden başlayarak ‘Daha güçlü Türkiye, daha güçlü yarınlar’ hedefiyle bizlere yol gösteren ve cesaretlendiren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar ile YÖK üyelerimize de teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca her zaman yanımızda olarak geleceğe olan yürüyüşümüzde yol arkadaşlığı yapan Bartın Valimiz Dr. Sayın Nurtaç Arslan’a, Bartın Milletvekilimiz Yusuf Ziya Aldatmaz’a ve kıymetli katkıları için Bartın Belediye Başkanımız sayın Muhammed Rıza Yalçınkaya ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarımızdan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bir ve beraber olarak güç birliği içerisinde hareket etmenin sürdürülebilir gelişimin temel faktörü olduğuna da değinen Rektör Uzun, Ar-Ge Proje Pazarına destek veren kurum ve kuruluşlara da teşekkür ederek şöyle dedi:

“Bizleri ülkemizin geleceğine katkı sunmaya gayret gösterdiğimiz bu yolculukta yalnız bırakmayan TÜBİTAK, Sanko-Çimko, HAVELSAN, ROKETSAN, TÜRKSAT, Fibrobeton, TUSAŞ, TEI, ASELSAN, ETİSAN Holding, Çanakcılar Holding, Bartın MÜSİAD, Teklas, Tekno-Tıp, AKTIP, Kamil Koç ve Kuru Kahveci Mehmet Efendi ile birlikte İŞKUR, BAKKA, KOSGEB, Bartın İl Kültür Turizm Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Yarınlara olan yürüyüşümüzde yanımızda olarak bizlere güç veren TEİ Genel Müdürümüz Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Düzce Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Nedim Sözbir, Ordu Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Baş, Sinop Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ile tüm misafirlerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca aramızda olamasalar da festivalimizin gerçekleştirilmesinden başarıyla tamamlanmasına kadar giden süreçte bizlere destek veren, iyi dileklerini ileten ve ilerleyişimizde önümüzde ışık olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”