Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84’üncü yıl dönümünde minnet ve şükranla yâd ettiklerini ifade eden Rektör Uzun, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, adını tarih sayfalarına altın harflerle yazdırmıştır” dedi.

Rektör Uzun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin gönlünde taht kurmuş ve tüm dünyanın takdirine mazhar olmuş büyük bir liderdir. Adını tarih sayfalarına altın harflerle yazdırmış, milli irade aşığı Atatürk’ün bizlere bıraktığı mirası geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Onu, gençlerimize ve çocuklarımıza anlatmalı; bizlere bıraktığı mirası büyük bir onurla korumalı ve onu geleceğe taşımak adına var gücümüzle çalışmaya devam etmeliyiz. Bu düşüncelerle ebediyete intikalinin 84’üncü yılında ‘Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ sözleriyle bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarına Allah’tan rahmet diliyor, aziz şehitlerimiz, gazilerimiz ile tüm ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum.”