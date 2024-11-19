Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Özbekistan Urgenç Devlet Pedagoji Enstitüsü tarafından “Bilime ve insanlığa katkısı” dolayısıyla ‘Fahri Profesör’ ünvanı verildi.

Dünyanın saygın üniversiteleri ile iş birliği ağını genişleten Bartın Üniversitesi (BARÜ) eğitim ve bilim ağını güçlendirirken uluslararasılaşma misyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Özbekistan’da bulunan BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile Erasmus Kurum Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yirmibeş, Urgenç Devlet Pedagoji Enstitüsünde “Küreselleşme Çerçevesinde Eğitim Bilimleri Alanında Araştırma: Sorunlar ve Çözümler” konulu konferansa katıldı.

Konferansta konuşmacı olarak bulunan Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, farklı coğrafyalardaki öğrencilerin birbirlerinin kültürlerini tanımalarının ve akademik alanda deneyim kazanmalarının önemine değindi. Erasmus Kurum Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yirmibeş ise BARÜ’nün küresel ölçekte yürüttüğü eğitim-öğretim çalışmalarını aktaran bir konuşma gerçekleştirdi.

Ardından geçilen törende Özbekistan Urgenç Devlet Pedagoji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Madraximova Feruza Ruzimbayevna tarafından Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun’a, belirli bir akademik alanda büyük katkı sunan ve kişinin alanındaki bilgi birikimine, araştırmalarına veya toplumda oluşturduğu etkiye değer verildiğini göstermek amacıyla ‘Fahri Profesörlük’ belgesi verildi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde sadece bilgi paylaşımı değil, aynı zamanda kültürler arası köprüler kurulduğunu belirten Rektör Uzun, “Üniversitemizin öncelikli hale getirdiğimiz uluslararasılaşma stratejisi çerçevesinde, önde gelen yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği protokollerimizin de bulunduğu Özbekistan’a akademik bir ziyaret gerçekleştirdik. Eğitimde küreselleşme noktasında katıldığımız konferansta deneyimlerimizi paylaşırken karşılıklı kültürel ve akademik anlayışı güçlendirecek, eğitim kalitesine katkı sağlayacak görüşmelerde de bulunduk. Bu ziyarette, Urgenç Devlet Pedagoji Enstitüsü Rektörümüz Prof. Dr. Madraximova Feruza Ruzimbayevna tarafından enstitünün kararı doğrultusunda şahsıma ‘Fahri Profesör’ belgesi verilmesinin onurunu yaşıyor, yakın ilgileri için kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerle gelişimimize değer katan gayretleri dolayısıyla Erasmus Kurum Koordinatörümüz Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yirmibeş’e ve katkı sunan tüm bileşenlerimize teşekkür ediyorum. Küresel etkileşim çerçevesinde uluslararasılaşma hamlemize olan destekleri için ise YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’ın şahsında YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.