Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 2022-2023 Akademik Yılı’nın başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajında “Yeni akademik yıla ilk günkü heyecanla başlıyoruz” dedi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 2022-2023 Akademik Yılı’nın başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajında “Yeni akademik yıla ilk günkü heyecanla başlıyoruz” dedi.

Rektör Uzun, her geçen gün büyüyüp gelişen BARÜ’de ilk günkü heyecanla yeni akademik yıla başlandığının altını çizerek “Başarılarıyla adından söz ettiren, çalışmalarıyla bölgesinden başlayarak ülkemizin kalkınmasına değer katan Bartın Üniversitesinde en iyiye ulaşma azmi taşıyan akademik-idari insan kaynağımız ve öğrencilerimiz ile yeni bir akademik yıla daha başlamanın heyecanını yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

BARÜ’nün tüm bileşenleriyle geleceğe kararlı adımlarla yürüdüğünü vurgulayan Rektör Uzun, “Üniversitemiz, geçtiğimiz yıllarda birçok önemli başarıya imza atan tüm bileşenleriyle her geçen gün kendini daha da geliştiriyor ve geleceğe kararlı adımlarla yürümeye devam ediyor. Bilimsel çalışmaların yanında kültür, sanat ve spor faaliyetleriyle de öne çıkan Üniversitemiz, ortak aklın da erdemiyle her alanda sürdürülebilir bir şekilde büyüyor ve gelişiyor” diye konuştu.

Rektör Uzun, “Ülkemizin geleceğini inşa ve ihya edecek gençlerimize güveniyoruz” diyerek devam ettiği mesajına, öğrencilere şu ifadelerle seslendi:

“Sevgili Öğrencilerimiz, Bartın Üniversitesi olarak en temel önceliğimiz olan sizlere yaşam boyu sürecek öğrenme yolculuğumuzun kesiştiği bu zaman diliminin her anını birbirimizden öğrenerek yeni bakış açıları kazanabilmek için fırsat olarak görüyoruz. Birlikte çıktığımız bu yolculukta hem birey hem de kurum olarak sınırlarımızı genişleteceğimize, ufkumuzu daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz. Bu büyük ailenin bir üyesi olarak başarı çıtanızı daha da yukarılara çıkaracak ve ülkemizi daha müreffeh bir geleceğe birlikte taşıyacağız. Bu düşüncelerle 2022-2023 Akademik Yılı’nın tüm öğrencilerimiz ile akademik ve idari insan kaynağımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Bartın Üniversitesi ailesine yeni katılan öğrencilerimize de ‘hoş geldiniz’ diyor, gelecek yolculuğunda muvaffakiyetler diliyorum.”