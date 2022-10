Greenmetric Türkiye Ulusal Çalıştayına katılan Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Sürdürülebilir gelecek için doğayı korumak ortak sorumluluğumuzdur” dedi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile BARÜ Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünden Arş. Gör. Recep Önder Sürmeli, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘GreenMetric Türkiye Ulusal Çalıştayı’na katıldılar.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Yıldırım’ın başkanlığını yaptığı çalıştayın açılış töreni Sezai Karakoç Kültür Merkezinde düzenlendi.

Törende, Endonezya Üniversitesi GreenMetric Başkan Yardımcısı Dr. Junaidi S.S. M.A tarafından GreenMetric (Yeşil Ölçüm) Dünya Çevreci Üniversiteler Platformu hakkında bilgiler verildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ise konuşmasında çevre ve sürdürülebilirlik ile ilgili konuların önemine değinerek bu alanlarda üniversite olarak yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

“Dünya her zamankinden daha hızlı değişiyor”

Çalıştayın açılışında söz alan BARÜ Rektörü Uzun ise her alanda yaşanan değişimlerin hızına vurgu yaparak “Günümüzde hemen herkesin dillendirdiği ‘dünya değişiyor’ ifadesi aslında bir retorikten daha fazlasını ifade ediyor. Görüntü itibari ile her ne kadar basit birer serzeniş olsa da bu ifade özü itibariyle çok şeyi anlatmaktadır. Hatta bu değişim her zamankinden daha hızlı olmaktadır. Her ne kadar itiraf edemiyor olsak da değişenin dünya değil, bizler olduğunun da farkındayız. Bu farkındalık bizlerde bir gelecek korkusu haline dönüştü. Ancak bu korkunun, bize aynı zamanda harekete geçme gücünü aşıladığını da söyleyebiliriz” dedi.

“Sürdürülebilir bir gelecek için doğayı korumalıyız”

Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için herkese düşen ortak sorumluluklar olduğunu kaydeden Rektör Uzun, “Birleşmiş Milletlerin açıklamış olduğu ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına’ göz gezdirdiğimizde, yer verilen 17 maddenin 10 tanesinin doğrudan veya dolaylı olarak yaşadığımız doğa ile alakalı olduğunu görüyoruz. Bu demek oluyor ki artık yaşadığımız doğaya bir ‘meta’ olarak değil, hassas dengelere sahip bir ‘kaynak’ olarak bakmamız gerekiyor. Bence artık bu durum bir bakış açısı değil, zaruriyet halidir. Sürdürülebilir gelecek için doğayı korumak ortak sorumluluğumuzdur” diye konuştu.

“Bartın Üniversitesi olarak ortak geleceğimize değer katıyoruz”

Rektör Uzun, Yeşil Ölçüm sıralamalarının çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konularına dikkat çekerek yapılan çalışmaların tüm dünyada önemli bir farkındalık oluşturduğunun altını çizdi.

Yeşil Ölçüm sıralamalarında BARÜ’nün ulaştığı başarıyı aktaran Rektör Uzun, “Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve sosyal sorumluluk alanındaki faaliyetlerimizle geleceğimize değer katmaya devam ediyoruz. Bunun bir yansıması olarak Yeşil Ölçüm sıralamasında her sene yükseliş gösterdik. 2019 yılında Türkiye’den 43 üniversite arasında 16’ıncı; Dünya’dan 956 üniversite arasında 348’inci sıradaydık. Sadece 2 yıl sonra, 2021 yılında ülkemizden 71 üniversite arasında 10’uncu olduk. Aynı yıl Dünya’da 956 üniversite arasında 189’uncu sıraya çıktık. Yani üniversite sayısı artmasına rağmen sıralamadaki yerimiz yükselmeye devam etti. İnanıyorum ki ortaya koyduğumuz farkındalığın ve çabaların sonucu olarak daha üst sıralara çıkacağız” ifadelerini kullandı.

İki gün süren çalıştayın açılış oturumunda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz ve farklı üniversitelerden çok sayıda katılımcı yer aldı.