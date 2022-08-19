Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’un da katıldığı toplantıda, HAVELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen “Açık Kaynak Veri Tabanı Yönetimi Yazılımı” ODAK tanıtıldı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’un da katıldığı toplantıda, HAVELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen “Açık Kaynak Veri Tabanı Yönetimi Yazılımı” ODAK tanıtıldı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, HAVELSAN tarafından gerçekleştirilen “Açık Kaynak Veri Tabanı Yönetimi Yazılımı” ODAK tanıtım toplantısına katıldı. Yerli ve milli imkânlarla oluşturulan ODAK teknolojisinin tanıtıldığı ve sistemin ön gösteriminin yapıldığı etkinliğin açılış konuşması HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç tarafından yapıldı.

ODAK hakkında bilgiler veren HAVELSAN Genel Müdürü Nacar, platformun sağladığı imkanlara dikkat çekerek açık kaynak kodlu yazılımların önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç ise açık kaynak kodlu yazılımların yaygınlaştırılmasının Dijital Dönüşüm Ofisinin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirterek açık kaynak kod odağında bu¨yu¨tu¨lecek bir ekosistemin oldukça değerli olduğunu söyledi.

ODAK projesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Rektör Uzun ise HAVELSAN bünyesinde savunma ve bilgi teknolojileri alanında çok önemli çalışmalar yapıldığının altını çizdi.

Rektör Uzun, “Bilimle harmanlanmış özgün ve yenilikçi çalışmalarla dijital dönüşüm alanında daha ilerileri hedefleyerek atılımlar yapmalıyız. Buna öncülük edecek teknoloji, ürün ve çözümleri geliştirmemiz küresel anlamda ülkemizin konumunu da güçlendirecektir. Bu noktada Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin öncülüğünde HAVELSAN gibi değerli kurumlarımızın da desteğiyle çok değerli adımlar atılmış ve sürdürülebilir bir gelişim sergilenmiştir. Üniversite olarak bizler de bu değişim ve dönüşüme katkı sağlayacak bilimsel çalışmalar yapmakta, yetiştirdiğimiz nitelikli insan kaynağıyla geleceğimize değer katmaktayız. Bu düşüncelerle geleceği gören bir anlayışla ülke olarak ilerleyişimize katkılar sunan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanımız Dr. Ali Taha Koç’a, HAVELSAN Genel Müdürümüz Dr. Mehmet Akif Nacar’a ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.