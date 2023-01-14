Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, DPÜ Simav Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinden Motivasyon ve Eğitim Tırı projesinin yürütücüsü Öğretim Görevlisi Kudret Armağan’a teşekkür belgesi sundu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, DPÜ Simav Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinden Motivasyon ve Eğitim Tırı projesinin yürütücüsü Öğretim Görevlisi Kudret Armağan’a teşekkür belgesi sundu.

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği tarafından “Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi” ödülüne layık gördüğü ve Kütahya Valiliğince desteklenen Motivasyon ve Eğitim Tırı Projesi’nin yürütücüsü olan Öğr. Gör. Kudret Armağan, Rektör Kazım Uysal tarafından Rektörlük makamına davet edildi.

Rektörlük makamındaki buluşmada bir konuşma yapan Öğretim Görevlisi Armağan, “Kütahya Valiliği Motivasyon ve Eğitim Tırı, iki yılda binlerce çocuğa ulaştı. Gönüllü bir eğitimci olarak başladığım projede hayallerime gönülden destek veren Kütahya Valimiz Ali Çelik’e, bizi bu ödüle layık gören Kentsel Tesis Yönetim Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Suat Sandalcı ve yönetimine, seçici kurula teşekkür ediyorum. Nefes aldığım sürece çocuklarımıza, sevdiklerime, öğrencilerime ve tabii ki ülkeme değer katmaya devam edeceğim” dedi.

Rektör Uysal, Öğretim Görevlisi Armağan’ı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi ve teşekkür belgesi sundu.