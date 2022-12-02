Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanlığı’nın her Perşembe akşamı düzenlediği Kuran-ı Kerim tilaveti ve ’Ocak söyleşileri’ programına bu hafta, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Kazım Uysal konuk oldu.

Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanlığı’nın her Perşembe akşamı düzenlediği Kuran-ı Kerim tilaveti ve ’Ocak söyleşileri’ programına bu hafta, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Kazım Uysal konuk oldu.

Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni ve ocağa mensup gençlerden Ülkü Ocakları olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler alan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Ülkü Ocakları’na mensup üniversiteli ve liseli gençlerle sohbet ederek, eğitim hayatlarında ve Ülkü Ocakları’ndaki çalışmalarında başarılar diledi.

Rektör Uysal konuşmasında idealleri olan ve bu idealleri doğrultusunda bir araya gelerek birlik ve beraberlik içerisinde ülküleri peşinde çalışan ülkücü gençliğin çok kıymetli olduğunu, devletin ve milletin bekası yolunda Ülkücü Türk gençliğinin bu tür çalışmalarının devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, "Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’a ocağımıza gerçekleştirdiği ziyaretten ve programımıza katılımlarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Rektörümüz programımızda gayet samimi bir ortamda ülkücü kardeşlerimizle sohbet ederken, akademik eğitim hayatından ve sosyal hayatındaki tecrübelerinden birçok örnek vererek bilgilerini bizlere aktardı. Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendinin ve Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım Beyefendinin emrinde geleceğin Lider Ülke Türkiye’sinin mimarları olmak adına her alanda kendini yetiştiren tüm ocak mensubu kardeşlerimiz adına tekrar kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Düzenlenen programa ayrıca Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahmurat Arık, Türkiye Kamu-Sen Kütahya İl Temsilcisi Mehmet Altınok, TÜRKAV Kütahya Şube Başkanı Ünal Türe, üniversiteden akademisyenler, öğretmenler ve çok sayıda ülkücü camiadan vatandaş katıldı.