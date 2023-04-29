Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) akademik paydaşlarından olduğu ve bu yıl 6.’sı düzenlenen Teknofest’in ilk gününde Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez takımların Bursa ve İstanbul’daki stantlarını ziyaret etti.

Bursa Yunuseli ve İstanbul Atatürk Havalimanı’nın ev sahipliklerinde düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji festivali Teknofest 2023’ün ilk gününde DPÜ yönetimi takımları yalnız bırakmadı. Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, ilk olarak Bursa’daki festival alanına gelerek geçen yıl Teknofest’te şampiyonluğa uzanan Karanda İHA Takımının standına ziyarette bulundu. Prof. Dr. Uysal ve Prof. Dr. Göçmez, İnsansız Hava Aracı kategorisinde yarışan takımın üye öğrencilerine katıldıkları yarışmalarda başarılar dileyerek DPÜ’ nün şampiyonluk unvanını koruyacağına inandıklarını söylediler.

Bursa’dan İstanbul’a geçen ve Atatürk Havalimanı’ndaki etkinlik alanına gelen Rektör Uysal ve Rektör Yardımcısı Göçmez, Turizm Teknolojileri kategorisinde yarışan Dpumat ve Sosyal İnovasyon kategorisinde yarışan Yaztem RothDevelopers takımlarının stantlarını ziyaret edip hem öğrencilerin projeleri ve devam eden yarışmalar hakkında bilgi aldılar.

Her iki takımın üyelerini tebrik eden Uysal ve Göçmez, geçen sene elde edilen şampiyonluğun bu yıl daha fazla kategoride kazanılmasını beklediklerini ifade ederek, İstanbul ve Bursa’daki takımların yanında Kocaeli’de Binek Otonom ve Elektrikli Araç kategorilerinde şampiyonluk kovalayan Duscart takımına da başarı dileklerini sundular.