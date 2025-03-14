Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Sağlığın bireyler ve toplumlar için en değerli hazine olduğunu belirten Rektör Uslu, insan sağlığına verilen önemin güçlü bir ülke ve mutlu bir toplum inşa etmede temel taşı olduğuna vurgu yaptı.

Türkiye’nin güçlü sağlık sisteminin en önemli parçalarından birini oluşturan sağlık çalışanlarının, gece gündüz demeden özveriyle görev yaptıklarını ve toplum sağlığının en önemli güvencesi olduklarını ifade eden Rektör Uslu mesajında şunları söyledi; "14 Mart, ülkemizde sadece modern tıp eğitiminin temelinin atıldığı bir günü değil, aynı zamanda işgal altındaki vatan topraklarında bağımsızlık ruhunun ve bayrak sevgisinin tıp öğrencileri tarafından en güçlü şekilde haykırıldığı gündür. Bu anlamda 14 Mart Tıp Bayramı, hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın kıymetini bir kez daha hatırlamak ve onlara teşekkür etmek için önemli bir vesiledir. Üniversitemiz Eğitim ve Araştırma Hastanemizde görev yapan tüm sağlık çalışanlarımızı, Üniversitemizin sağlık alanındaki bölüm ve programlarında eğitim gören öğrencilerimizi, mezunlarımızı ve ülkemizin dört bir yanında hizmet veren tüm sağlık çalışanlarını gönülden tebrik ediyor; kendilerine sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir meslek hayatı dileyerek 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum" ifadelerine yer verdi.