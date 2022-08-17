Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, HAVELSAN ve TÜBİTAK’i ziyaret ederek iş birliği görüşmelerinde bulundu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, HAVELSAN ve TÜBİTAK’i ziyaret ederek iş birliği görüşmelerinde bulundu.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Samsun Teknopark Genel Müdürü Ekrem Altan, Ankara’da HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar’ı ziyaret etti. HAVELSAN Genel Müdürlüğü’ndeki ziyarette Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Ekrem Altan, OMÜ ev sahipliğinde 1 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenen “15 Temmuz Sonrası Savunma Sanayiindeki Gelişmeler Çalıştayı’’ hakkında HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar ile istişarede bulundu. Görüşmede aynı zamanda, muhtemel iş birlikleri değerlendirilerek çalışma ortaklığı doğrultusunda oluşacak yeni projeler planlandı. Ziyaret sonunda Rektör Ünal, misafirperverliği ile göstermiş olduğu ilgi ve nezaketten ötürü Dr. Mehmet Akif Nacar’a teşekkür etti.

TEKNOFEST’e dair OMÜ’nün yaptığı hazırlıklar

Başkent Ankara’da temaslarda bulunan Rektör Yavuz Ünal, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nu (TÜBİTAK) ziyaret ederek Başkan Prof. Dr. Hasan Mandal ile bir araya geldi. Ziyarette Rektör Ünal, OMÜ’nün araştırma üniversitesi olma hedefi ve bu yöndeki girişim ve faaliyetlerine yönelik Başkan Prof. Dr. Mandal bilgiler verdi. Rektör Ünal ayrıca, 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun merkezli Karadeniz Bölgesi’nde düzenlenecek TEKNOFEST’e dair OMÜ’nün yaptığı hazırlıklar ve çalışmalar ile yarışmalara katılacak öğrenci projelerinden bahsetti. TEKNOFEST’in, Samsun açısından büyük fırsat olduğunu, büyük bir enerji ve sinerji kaynağı olarak değişim ve dönüşüme öncülük edeceğine inandıklarını dile getiren Rektör Ünal, böylesine büyük bir organizasyonun teknoloji ve inovasyon konusundan gençleri ve girişimcileri motive edip onlara yol göstereceğini kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Hasan Mandal ise başında olduğu kurumun araştırma geliştirme (AR-GE) ve destek programları ile yenilik ekosistemine ilişkin görüş ve değerlendirmelerini Rektör Ünal ile paylaştı. OMÜ’nün AR-GE üniversitesi olmaya yönelik hamle ve faaliyetlerini yakından takip ettiklerini vurgulayan Başkan Mandal, yakın zamanda OMÜ’yü bu klasmanda görmek istediklerini belirterek OMÜ ailesine bu yolda başarılar dileyip sevgi ve selamlarını iletti.

Ziyaret Rektör Ünal’ın Başkan Mandal’a hediye takdimiyle sona erdi.