SAMSUN (İHA) – Endonezya’ya gidecek Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrenci ve akademik personelin ihtiyaçları özel bir kurum tarafından karşılanacak. Sponsor olan kurum ile imza töreni düzenleyen OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Uluslararası gelişim sağlamak isteyen üniversitelere destek vermeyi prensip ediniyoruz” dedi.

SAMSUN (İHA) – Endonezya’ya gidecek Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrenci ve akademik personelin ihtiyaçları özel bir kurum tarafından karşılanacak. Sponsor olan kurum ile imza töreni düzenleyen OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Uluslararası gelişim sağlamak isteyen üniversitelere destek vermeyi prensip ediniyoruz” dedi.

Endonezya’daki üniversitelerde değişim programında bulunacak Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin öğrenci ve akademik personelinin ihtiyaçları bir kurum tarafından karşılanacak. OMÜ’ye sponsor olan kurum ile protokol imza töreni düzenlendi. OMÜ Rektörlüğü’nde gerçekleşen anlaşmayla sponsor olan özel kurum Endonezya’daki üniversiteler ile değişim programlarında bulunacak OMÜ’lü öğrenci ve akademik personelin ulaşım masrafları başta olmak üzere ekonomik olarak destekleyecek. Endonezya’daki üniversiteler ve OMÜ arasında imzalanan işbirliği ve değişim protokolleri çerçevesinde ise üniversiteler karşılıklı olarak öğrenim harcı almayarak konaklama imkânı sağlanacak.

“Endonezya önem verdiğimiz bir ülke”

İmza töreninde değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, OMÜ olarak uluslararası gelişim sağlamak isteyen üniversitelere destek vermeyi bir prensip olarak gördüklerini söyledi. Endonezya’nın önem verdikleri bir ülke olduğunu da belirten Rektör Ünal, “Endonezya’daki üniversitelerin hem desteklenmesi hem de onlardan destek alınmasını özel olarak önemsiyoruz. Hem akademik anlamda hem de bilgi ve tecrübe paylaşımı adına öğrenci ve akademik personel değişim hareketliliğini her iki ülkeye de yararlar sağlayacak. Özellikle akademik çalışmalarda ciddi bir hedef yükseltecektir” dedi.

İmza töreninde Rektör Ünal’a; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Mahmut Başoğlu, Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Topçu ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aktaş eşlik etti.