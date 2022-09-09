Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, akademik paydaş olarak katıldıkları TEKNOFEST KARADENİZ’de toplamda 17 ödülün sahibi olarak büyük bir başarıya imza attıklarını söyledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, akademik paydaş olarak katıldıkları TEKNOFEST KARADENİZ’de toplamda 17 ödülün sahibi olarak büyük bir başarıya imza attıklarını söyledi.

OMÜ Rektörlük Senato Salonu’nda derece elde eden takımlara verilen teşekkür belgesi takdim töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Üniversitemiz adına tescili yapılan 13 tane patentimiz var 2022 yılının ilk 6 ayına ait toplam hedefimiz 14 tane ama hedef konusunda da bir revizyon yaparak yıl sonuna kadar 20 sayısına çıkacağımızı öngörüyoruz. Bu 13 patentin 7 tanesi ISIF’te ödül aldı. Bunun dışındaki patentleri de dahil ettiğimizde Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak TEKNOFEST bünyesinde 17 tane ödül almayı başardık. Bunların arasında çok nitelikli ödüllerimiz var. Geçen sene 10 adet olan ödül sayımızı bu sene daha da arttırmayı başardık” dedi.

“Hedef Türkiye’nin ilk 11 üniversitesi arasında yer almak”

Konuşmasında Türkiye’nin ilk 11 üniversitesi arasında yer almayı hedeflediklerine dikkat çeken Yavuz Ünal, “Daha önce OMÜ olarak öngördüğümüz hedef Türkiye’nin ilk 11 üniversitesi arasında yer almaktı. Bu başarılarla gerçekleştirilebilir hedefimize bir adım daha yaklaştık. Bunun güzel bir göstergesi var; biz geçen yıl patentte OMÜ olarak 12. sıradaydık bu yıl patent sayısıyla 4. sıraya yükseldik. Bu OMÜ açısından ümit verici bir gelişme” ifadelerini kullandı.

“Patent başvurusunun teşvik edilmesine önem gösterdik”

Göreve geldikleri günden bu yana OMÜ yönetimi olarak bazı düzenlemeler yaptıklarını söyleyen Rektör Ünal, “Özellikle proje yazma, yazılan projenin bir yerden finanse edilmesi ve bunun da sistemin içerisinde normal bir süreç olarak değerlendirilmesini sağladık. Lisans düzeyindeki öğrencilerin projelerinin artırılması ve lisans düzeyinde patent başvurusunun teşvik edilmesine önem gösterdik. Bu noktada sadece lisans değil lisansüstü öğrencilerimizi de içerisine alan ve akademik personelle de güçlenen bir yapı oluşturulması sağladık” şeklinde konuştu.

Başarıların kendilerini fazlasıyla heyecanlandırdığına ve mutlu ettiğine işaret eden Rektör Ünal, “OMÜ olarak TEKNOFEST’te iki görev üstlendik. Bunun ilki Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ı Samsun’da birçok faaliyet düzenleyerek ağırlamak oldu. YÖK Başkanı Sayın Özvar, Üniversitemizden pozitif düşüncelerle ayrıldığını sizlere belirtmek isterim. İkincisi olarak ise TEKNOFEST’te paydaş bir kurumduk. Sadece Üniversite içerisinde değil ilimizdeki diğer kurumlara da proje eğitimi vermek üzere sahada olduk. Açtığımız 11 tane atölye ile sahaya fiilen girdik ve aldığımız ödüllerle kurduğumuz hayalin boşa gitmediğini görmüş olduk” diyerek kurumsal atmosfer ve OMÜ’nün toplumsal etkisine dikkat çekti.

OMÜ takımlarına teşekkür belgesi

Bu yıl TEKNOFEST kapsamındaki yarışmalara; 40 kategori ve 99 alt kategoride 81 il ve 107 ülkenden 600 binin üzerinde kişi ve 150 binin üzerinde takım başvurusu alındı. Bu başvurular arasında OMÜ, teknoloji yarışmalarında 23 öğrenci takımını finalist yaptı, bu takımlardan 9’u ödül kazandı. OMÜ’lü akademisyenler ise, TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen İstanbul Uluslararası Buluş Fuarında (ISIF) 10 buluştan 7’sinin patent ödülünü almayı başardı. Ayrıca TEKNOFEST Kısa Film Yarışması’nın birincisi de İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğrencisi Yasir Yıldırım oldu.

TEKNOFEST Karadeniz’de derece elde eden takımlar; Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, tarafından ağırlanarak teşekkür belgeleri takdim edildi.

Rektörlük Senato Salonu’nda düzenlenen törende Rektör Ünal’a; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Selim Eren, Prof. Dr. Sevim Alışır, Prof. Dr. Mahmut Başoğlu ve Genel Sekreter Doç. Dr. İdris Varıcı ve Senato Üyeleri eşlik etti. Program, Rektör Ünal ve Üniversite Senato Üyelerinin derece elde eden takımlarla hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

TEKNOFEST’te Kazanılan ödüller

Teknoloji yarışmalarında; 362 takım arasından Uçan Araba Yarışması En Özgün Yazılım Ödülü (Uçan Araç Takımı), 3 bin 592 takım arasından Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması En İyi Sunum Ödülü (Genetic Reprogrammers Takımı), 445 takım arasından Tarımsal İnsansız Kara Aracı İkincilik Ödülü (OMÜ-TAR Takımı), 108 takım arasından Roketsan Dikey İniş Üçüncülük Ödülü (OMÜ Tanyeli Takımı), İnsansız Hava Aracı Yerlilik İkincilik Ödülü (LOTUS UAV Takımı), İnsansız Hava Aracı Mansiyon Ödülü (Esinti Takımı), Model Uydu En İyi Sunum Ödülü (OMÜ Satürn Takımı) kazandı.

TÜBİTAK 2242 Öğrenci Proje Yarışmalarında ise Savunma Uzay Havacılık alanında 583 takım arasından Birincilik Ödülü (Defence Tech Takımı) ve Teşvik Ödülü (Prof. Dr. Selim Ceyhan) elde etti. TEKNOFEST Kısa Film Yarışması’nın Birincisi “Kızıl Kuzgun” isimli kısa filmiyle OMÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğrencisi Yasir Yıldırım oldu.

Ayrıca TEKNOFEST kapsamındaki ISIF’22’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1 WPO prestij ödülü, 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya olmak üzere toplamda 7 ödül kazandı.