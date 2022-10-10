şehir etkileşimini geliştirmek ve sporla ilgili bilimsel araştırmalar yapmak için iş birliğine açığız” dedi.

şehir etkileşimini geliştirmek ve sporla ilgili bilimsel araştırmalar yapmak için iş birliğine açığız” dedi.

Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan ve beraberindeki Softbol Asbaşkanı Mücahit Okuyucu, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı ziyaret etti. OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Eliöz’ün öncülüğünde gerçekleşen ziyarette Federasyon Başkanı Murat Pazan, Federasyon bünyesindeki branşların OMÜ’de yaygınlaşması adına düşünce ve önerilerini Rektör Ünal’la paylaştı. OMÜ Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümünden birincilikle mezun olan Başkan Pazan, bilinirliği ve tanınırlığının artması hâlinde bu branşların Türkiye’de daha da gelişip sevileceğine vurgu yaparak bu yönde girişimlerde bulunduklarını dile getirdi.

Rektör Ünal da sporun farklı dallarının gelişmesine katkı sağlamak, öğrencilerin spor sevgisini ve ilgisini arttırmak, üniversite-şehir etkileşimini geliştirmek ve sporla ilgili bilimsel araştırmalar yapmak için iş birliğine açık olduklarına işaret ederek gösterdikleri ilgiden ötürü Başkan Pazan ve Asbaşkan Okuyucu’ya teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca, OMÜ’de beyzbol, softbol, ragbi ve Amerikan futbolu olmak üzere diğer branşların da yapılmasına olanak sağlayacak bir sahanın tesis edilmesi hususunda istişarede bulunuldu.