Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (Food and Agriculture Organization of the United Nations / FAO) tarafından desteklenen “Azerbaycan Fındık Sektörünün Verimliliğinin ve Sürdürülebilirliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Azerbaycan’dan 20 kişilik ekip Ondokuz Mayıs Üniversitesini (OMÜ) ziyaret etti. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Samsun, toprağının verimli olması ve konjonktürel şartlardan dolayı şu anda Türkiye’de fındık üretiminin en fazla olduğu ikinci il konumundadır" dedi.

Proje doğrultusunda Azerbaycan fındık yetiştiriciliğinde verim ve kalitenin arttırılması için Türkiye’deki örnek bahçelerin ve işletmelerin incelenmesi amaçlanıyor.

Türkiye’den OMÜ’lü 2 isim projede

OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Serdar’ın, fındıkta verim ve kalitenin arttırılması adına uluslararası uzman olarak görev aldığı projede yanı sıra, aynı bölümden yüksek lisans öğrencisi ve Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanı Gökhan Ayar da yer alacak. Azerbaycan’dan gelen ekibi OMÜ Rektörlük Senato Salonu’ndaki toplantıda; Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Selim Eren ve Prof. Dr. Sevim Alışır ile Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. İdris Varıcı ağırladı. Toplantıya; Azerbaycan Tarım Bakanlığından Meyvecilik ve Bahçe Bitkileri Bölümü Bağcılık ve Şarapçılık Sektörü Başkanı Sahib İbrahimli, Meyvecilik ve Bahçe Bitkileri Bölümü Sebze Sektörü Başkanı Shovgi Lalashov, Khachmaz (Haçmaz) Devlet Tarım Geliştirme Merkezinden uzman Aliagha Shukurlu, Azerbaycan FAO’dan proje lideri ve Azerbaycan Devlet Ziraat Üniversitesi akademisyeni Fagan Aghayev, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Dr. Asuman Sezer ile ziraat mühendisi Hidayet Candemir, tarım danışmanları ve fındık üreticileri katıldı.

Buluşmanın başında farklı iş paketlerini barındıran projedeki gezi ve gözlem noktaları hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Ümit Serdar, Karadeniz Bölgesi’nde yaklaşık 10 günlük bir programlarının olduğunu söyledi.

Rektör Ünal: “Samsun, fındık üretiminin en fazla olduğu ikinci il konumunda”

Toplantıda OMÜ’nün tanıtım filmi ile istatistiki bilgilerine yer verilirken, ardından konuklarını selamlayarak “Hem iş birliği hem tecrübe paylaşımı açısından umarız güzel bir başlangıç olur” temennisinden bulunan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal da “OMÜ’nün güçlü unsurlarından biri olan Ziraat Fakültesi, hem kadrosu hem de bölgeye sunduğu katkılar ve de ürettiği projeler itibarıyla Türkiye’de seçkin fakülteler arasında. Samsun, toprağının verimli olması ve konjonktürel şartlardan dolayı şu anda Türkiye’de fındık üretiminin en fazla olduğu ikinci il konumunda. Hatta yakın zamanda en fazla üretimi yapacak il olması bekleniyor. Samsun, verimi yüksek topraklara sahip bir kent olmakla birlikte Ordu ve Giresun’a göre coğrafyası biraz daha müsait” diye konuştu.

OMÜ’de fındıkla ilgili 13’ü dış kaynaklı olmak üzere 50 proje

Bugüne kadar OMÜ bünyesinde fındıkla ilgili 13’ü dış kaynaklı olmak üzere 50 kadar proje yapıldığını belirten Rektör Ünal, devamında “Üniversite olarak araştırma geliştirmeyi (AR-GE) önemsiyoruz. AR-GE’nin Üniversitemiz tarafından yapılması ve sahada fiilen uygulanarak ürüne dönüştürülmesi temel hedeflerimiz arasında bulunuyor. Dolayısıyla hem tecrübe paylaşımı hem de sonraki dönemlerde birtakım proje ve denemelerin ortak yapılmasının faydalı olacağını düşünüyoruz” sözlerine yer verdi.

Dekan Yardımcısı Öztürk “Fakültemiz güncel olarak 22 adet TÜBİTAK projesi yürütüyor”

OMÜ Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Öztürk ise Ziraat Fakültesi’nin, bölgede en fazla bölüm ve araştırmacı sayısına sahip güçlü bir fakülte olduğunu vurgulayarak “Özellikle akademik çalışmalar bakımından bölgede dinamik rol oynamaktayız. Yine güncel olarak toplam 22 adet Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) projesi yürütülmekte ve bu projelerin bazılarında fındık ön planda yer alıyor. Bu anlamda ülke tarımına önemli katkılar sunan bir fakülte pozisyonundayız” şeklinde konuştu.

Serdar: “Ziraat Fakültesi’nin elde ettiği patent önemli bir referans özelliğine sahip”

Toplantıda sonrasında sunumlara geçilirken Prof. Dr. Ümit Serdar “Fındık Yetiştiriciliği ile İlgili Çalışmalarımız” başlığıyla OMÜ Ziraat Fakültesi’nin performansı hakkında katılımcılara hitap etti. Prof. Dr. Serdar, Ziraat Fakültesi’nin 2021 yılında fındık dip sürgünü temizliğinde azotlu çözeltilerin kullanımına yönelik patent elde ettiğine dikkat çekerek bu gelişmenin OMÜ için önemli bir referans özelliğine sahip olduğunun altını çizdi. Akabinde Azerbaycan FAO’dan proje lideri ve Azerbaycan Devlet Ziraat Üniversitesi akademisyeni Fagan Aghayev, Azerbaycan’daki fındık sahaları, üretimi ve projelerine dair bilgilendirmede bulundu. Toplantıda ayrıca, OMÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İslam Saruhan, fındık hastalık ve zararlıları ile ilgili araştırmalar üzerinde dururken, Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bozoğlu ise dünyada fındıkta fiyat oluşumu ve fındık politikalarını mercek altına aldı.

Sunumların ardından Azerbaycan’dan gelen ekip üyeleri, plaket ve hediyelerini Rektör Ünal’a takdim etti. Proje ekibi, 10 gün boyunca Samsun, Ordu ve Giresun illerinde örnek fındık bahçelerini, tarım makinaları üreten firmaları ve fındıkla ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarını ziyaret edecek.