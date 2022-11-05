Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, 20-21 Mart 2023 tarihlerinde ikinci kez Samsun’da yapılacak olan ’Orta Karadeniz Kariyer Fuarı’nı (OKAF’23), en yüksek şirket ve öğrenci katılımlı ile gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, 20-21 Mart 2023 tarihlerinde ikinci kez Samsun’da yapılacak olan ’Orta Karadeniz Kariyer Fuarı’nı (OKAF’23), en yüksek şirket ve öğrenci katılımlı ile gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayelerinde, ‘Yetenek Her Yerde’ temasıyla üniversitelerin, kamu ve özel sektör kurumları ve meslek odalarının iş birliği ile düzenlenecek OKAF’23, 20-21 Mart 2023 tarihlerinde ikinci kez OMÜ ev sahipliğinde yapılacak.

Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek OKAF’23’ün hazırlık sürecinde yapılması gerekenleri istişare etmek için Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal başkanlığında 9 paydaş üniversitenin katılımıyla koordinasyon toplantısı yapıldı. OMÜ Rektörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda; Samsun Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Çankırı Üniversitesi, Ordu Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi’nden rektör, rektör yardımcısı düzeyinde katılımcılar yer aldı.

“Fuarı en yüksek şirket ve öğrenci katılımlı ile gerçekleştirmek istiyoruz”

Toplantının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun’un bölge açısından önemli bir konumda yer aldığını belirterek kariyer fuarını en yüksek şirket ve öğrenci katılımlı ile gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Fuarın üniversiteli gençler ile mezunlara kariyer fırsatları sunacağına dikkat çeken Rektör Ünal, “İki gün sürecek fuarda; iş ve staj başvuruları alınacak, kariyer planlamasına yönelik eğitim, seminer ve konferans gibi etkinlikler düzenlenecek. Gençlerin iş ve kariyer planlamasına bu fuar sayesinde katkıda bulunabileceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

“Yoğun çaba sarf ediyoruz”

Geleceği şekillendirecek nesiller yetiştirmenin yükseköğretimin asli sorumluluklarından biri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ünal, “İstihdamda kişisel becerilerin ve yetkinliğin öneminin farkındayız bu nedenle bölgelerdeki ilgili kurumları bu fuara katılmaları için yoğun çaba sarf ediyoruz. Katılımcılar, iş açısından nasıl fırsatlar olduğunu ve aldıkları eğitimin sektördeki karşılığını bu fuarda görecekler” ifadesini kullandı.

Fuarın sorunsuz geçmesi için yapılacakların değerlendirildiği toplantı, karşılıklı fikir ve izlenimlerin aktarılmasıyla sona erdi.