Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Dr. Yavuz Ünal, yabancı dil eğitimine önem verdiklerini belirterek, “Üniversitemiz, kendi geleceği ve yetiştirdiği kişilerle alakalı bir revizyona gitti. Üniversitemizde yüzde 30 yabancı dille eğitim verecek bölümler ve yüzde 100 yabancı dil hazırlık sınıfları için artık B2 düzeyinde bir zorunluluk var” dedi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Dr. Yavuz Ünal, yabancı dil eğitimine önem verdiklerini belirterek, “Üniversitemiz, kendi geleceği ve yetiştirdiği kişilerle alakalı bir revizyona gitti. Üniversitemizde yüzde 30 yabancı dille eğitim verecek bölümler ve yüzde 100 yabancı dil hazırlık sınıfları için artık B2 düzeyinde bir zorunluluk var” dedi.

OMÜ İlahiyat Fakültesi tarafından 2022-2023 Akademik Yılı’nın başlamasıyla birlikte, fakülteye yeni başlayan öğrenciler için oryantasyon programı düzenlendi. İlahiyat Fakültesi’nin yeni öğrencilerinin adaptasyonlarını hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen program, fakültenin konferans salonunda gerçekleştirildi.

"Üniversitemiz, kendi geleceği ve yetiştirdiği kişilerle alakalı bir revizyona gitti"

Programda konuşan OMÜ Rektörü Dr. Yavuz Ünal, yabancı dil eğitimine önem verdiklerini ve bu doğrultuda düzenlemelere gidildiğini belirtti. Rektör Ünal, “İlahiyat Fakültesini tercih etmeniz çok değerli. İnşallah lider şahsiyetinizle ve bu toplumun hayırla yarışmasına ön ayak sağlayan bireyler olarak Fakültemizden mezun olursunuz. Üniversitemiz, kendi geleceği ve yetiştirdiği kişilerle alakalı bir revizyona gitti. Üniversitemizde yüzde 30 yabancı dille eğitim verecek bölümler ve yüzde 100 yabancı dil hazırlık sınıfları için artık B2 düzeyinde bir zorunluluk var. Bu sürecin anlamı şudur; bundan sonra yabancı dilde yetkinliğe ulaşmanız ve bu dili kendinize mal etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sıkıntı çektiğiniz her alanda hocalarınız uygun vakitte yanınızda olacaklar. Tabii sizden de beklentilerimiz olacak. İlahiyat öğrencileri olarak hazırlık sınıfında zamanla Arapçayı anlayabilecek düzeye ve sorulan soruya cevap verebilecek yeterliliğe ulaşmalısınız. Bu yıl itibariyle 2 dönem değil, 3 dönem eğitim vermeye devam edeceğiz zira yaz döneminde süreci kısaltmak için sizlere bazı dersleri alma imkanı sağlayacağız. Çünkü, 8 haftalık yoğunlaştırılmış bir eğitim dönemi olacak. Yani hazırlık sınıfını bitirdiğinizde muhtemel eksikliklerinizi tamamlamanız noktasında iyi fırsat yakalayacaksınız” dedi.

“Öğrencilerden gelip de reddettiğimiz hiçbir etkinlik olmadı”

Konuşmasında, hazırlık öğrencilerine de tavsiyelerde bulunan Rektör Ünal, kurulacak öğrenci topluluğu üzerinden birçok faaliyetin yürütülebileceğini söyleyerek, “Bizim bu zamana kadar öğrencilerden gelip de reddettiğimiz hiçbir etkinlik olmadı. Sizlere önerim; düşündüğünüz etkinlikleri finanse edebilmemiz için öğrenci kulübü kurmanız. Kulüp üzerinden planladığınız etkinleri ekonomik anlamda da destekliyoruz. Tabi bu aşamada düşünce ve argümanlarınız çok önemli ama eğer birikimleriniz oluşmadıysa o argümanları üretmek de çok kolay olmayacaktır. Bu birikimlerin oluşması adına hiç zaman kaybetmeden ciddi bir okuma eylemine geçmeli ve kendinize temalar belirlemelisiniz” şeklinde konuştu.

“Fakülte olarak kendi ders kitaplarımızı üretip işletecek ve de öğrencilerimizle buluşturacak bir donanıma ulaşmış durumdayız”

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Osman Şahin, yaptığı konuşmasında OMÜ İlahiyat Fakültesi’nin Türkiye’nin 7-8 ilahiyat fakültesi arasında bulunduğuna dikkat çekerek, “Fakültemiz, 40 yılı aşkın bir eğitim tecrübesine sahip olmakla beraber akademik kadro ve kalite açısından da kendini gösteriyor. Öyle ki kendi ders kitaplarımızı üretip işletecek ve de öğrencilerimizle buluşturacak bir donanıma ulaşmış durumdayız. İlahiyat lisans eğitiminde yüzde 30 Arapça zorunluluğu var. Sizler gelecek sene yani birinci sınıfta bunlarla karşılaşacaksınız. Bizler tabii elimizden gelenin en iyisi yapmaya çalışacağız ama sorumluluk asıl size ait. Hazırlık sınıfının 2 yönlü olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Bunlardan birincisi uyum süreci ki yeni bir ortama girme, aileden uzaklaşma, yeni çevre edinme gibi geçici zorlukları kapsıyor. Bu zorlukları mücadele ederek aşacaksınız. Yaşadığınız her türlü sıkıntıda ADİM’deki hocalarımız dâhil, benim de sizlere kapım her daim açık olacak” ifadelerine yer verdi.

Programda ayrıca, İlkadım Müftülüğü Diyanet Vakfı Şubesi tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda İlahiyat Fakültesine bu yıl birincilikle yerleşen Zeynep Sude Sıvacı’ya 5 bin TL, ilk 5 bine giren Mahir Arda Benuğur, Mustafa Emirhan Koşar ve Betül Büyük’e ise 4’er bin TL ‘hoş geldin harçlığı’ verildi.