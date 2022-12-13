Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Her topluluktan bir eğitim-öğretim yılı içerisinde 4 etkinlik bekliyoruz. Aktif olmayan hiçbir topluluğu sürdürmeyeceğiz” dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Her topluluktan bir eğitim-öğretim yılı içerisinde 4 etkinlik bekliyoruz. Aktif olmayan hiçbir topluluğu sürdürmeyeceğiz” dedi.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, öğrenci topluluklarıyla bir araya geldi. Buluşmada SKS Daire Başkanı Güngör Kural, OMÜ’deki topluluklarla alakalı istatistikleri paylaştı. Akabinde yazılımcı Osman Çelik, topluluk başkanlarına yeni geliştirilen sistemde nasıl etkinlik oluşturacağını uygulamalı olarak gösterdi.

“Etkinliklerin kurumsallaşmasını ve kuralları içerisinde işin akmasını arzu ediyoruz”

Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, OMÜ’deki öğrenci topluluklarının performansına ve faaliyetlerine ilişkin düşünce ve değerlendirmelerini dile getirdi. Üniversitede öğrenci topluluklarınca düzenlenecek etkinliklerin önemine değinen Rektör Ünal, “Daha önce bazı şeyleri planlamıştık. Özellikle 2023’e ait bir vizyon ortaya koyduk. Etkinliklerin kurumsallaşmasını ve kuralları içerisinde işin akmasını arzu ediyoruz. Bunlardan biri, üniversitenin kendi içerisinde dijitalleşme serüvenini tamamlamasıdır ki yaptığınız başvuruları ve bunlara ait raporları sistem üzerinden görebilelim. Bu aslında bir sistem çalışması ve gördüğünüz sadece bunun bir parçası. Bu stratejik hedefin içerisinde önemli olan sizsiniz. Dolayısıyla öğrencilerimizin nitelikli bir eğitim almasını, öz güveni yüksek, mezun yeterliliği ve mesleki becerisi üst düzeyde olan bireyler olmasını arzu ediyoruz. Buradaki düzenlemelerin tamamı, öğrenci arkadaşlarımızı bir şekilde sahaya çekmeyi amaçlıyor. Biz bütün öğrencilerin topluluklar üzerinden tecrübe kazanmasını bekliyoruz” diye konuştu.

“Aktif olmayan hiçbir topluluğu sürdürmeyeceğiz”

Üniversitede faal olmayan topluluklara son vereceklerini söyleyen Rektör Ünal, “Her topluluktan bir eğitim-öğretim yılı içerisinde 4 etkinlik bekliyoruz. Aktif olmayan hiçbir topluluğu sürdürmeyeceğiz. Bunun dışında ise mesleki toplulukları güçlendireceğiz. Tamamen meslek odaklı olarak bölümlerin istihdam alanlarına göre farkındalık oluşturulmasını, projeler gerçekleştirilmesini ve meslek odaklı etkinliklerin yapılmasını istiyoruz. Üniversite dışında bireylerin etkinlikte bulunmasına sıcak bakmayacağız. Bir etkinlik söz konusuysa bunu siz gerçekleştireceksiniz. Kongre, sempozyum ya da başka bir etkinlik gerçekleştirilecekse bunu sizin yapmanızı istiyoruz. Biz bir eğitim kurumuyuz. Öğrencinin sahneye çıkması ve kendini göstermesi gerekir. Burada hatalar ya da eksiklikler olabilir, ama olacaksa burada olmalı. Geriye dönüp yaptığınız hatalara bugün bakmanız gerek. Yoksa iş hayatınızda arkada kalan, bireyin arkasına gizlenen kişi olabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Öğrencilerden beklentiler

Öğrencilerden bekledikleri çalışmalardan bahseden Rektör Ünal, şöyle devam etti:

“Akademik hareketliliği güçlendirmeyi ve yaymayı hedefleyen meslek odaklı sempozyum, panel, kongre ve diğer etkinlikleri fazlasıyla önemsiyoruz. Bu anlamda topluluklarımızın bu tür etkinlikler üzerinden akademik devinime dâhil olmaları, hedeflerimiz açısından büyük önem taşıyor. Yanı sıra, öğrencilerimizin fen ve sağlık bilimlerini, sosyal bilimleri ve de sanatı merkeze alan bilimsel dergiler çıkarmalarını hedefliyoruz. TEKNOFEST ve benzeri öğrenci etkinliklerine destek verilecek. Etkinlik tipini, etkinliğin katkısını, etkinliğin toplumdaki karşılığını dikkate almak suretiyle her türlü desteği sağlayacağız. Özellikle ekonomik destek güçlü olacak ve bununla birlikte laboratuvar, kütüphane ya da çalışma ortamı daha etkin bir biçimde öne çıkacak. Gençsiniz ve belli istekleriniz olacak, gezmek ve eğlenmek gibi. Eğer orada kalırsanız geleceğinize yazık edersiniz. Tabii ki bunlar da bir ihtiyaç ama o ihtiyaçtan önemlisi kendinizi geliştirmeniz.”

Üniversitede ayrıca 4 bin metrekare alana sahip, 7 gün 24 saat esaslı, gün içerisinde öğrencinin asgari ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir kütüphane alanının ihalesi yapıldı. Merkez Kütüphane’deki gelişmelere de değinen Rektör Ünal şunları söyledi: “Kütüphaneyi önemsiyoruz. 4 bin metrekare alana sahip, 7 gün 24 saat esaslı, gün içerisinde öğrencinin asgari ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir kütüphane alanının ihalesi yapıldı. Hemen bitmeyeceğini biz de biliyoruz. Mevcut kütüphaneyi o nedenle kullanıyoruz.”

Rektör Ünal’ın konuşmasının ardından Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Selim Eren, Prof. Dr. Sevim Alışır ve Prof. Dr. Mahmut Başoğlu topluluk yönetimlerinin sorularını yanıtladı. Gelen öneriler, talepler ile yaşanan sorunlar ise kayıt altına alındı. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona ererken Rektör Ünal, topluluk temsilcileri ile yakından ilgilendi.