Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman’ın il oluşunun 68’inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Rektör Turgut mesajında, “Bu yıl, güneşin en güzel doğup en güzel battığı ve farklı kültürlerin asırlardır kardeşçe bir arada yaşadığı kadim şehrimiz Adıyaman’ın il oluşunun 68. yıl dönümünü kutluyoruz.

Adıyaman, tarihi ve kültürel değerleriyle medeniyetimize öncülük etmiş önemli şehirlerimizden biridir. Her düşünceden ve inanıştan insanın barış içinde kardeşçe yaşadığı bu topraklar, ülkemize ve dünyaya her zaman örnek olmuştur. Barış ve huzurun yüzyıllardır hüküm sürdüğü Adıyaman, insanımızın ferasetli ve vakur duruşu sayesinde bugüne kadar birlik ve beraberliğinden asla taviz vermemiştir. Devletimizin ve milletimizin destekleri sayesinde her geçen gün daha da büyüyen Adıyaman, ülkemizin çeşitli illerinden Üniversitemize eğitim görmeye gelen gençlerimizle birlikte daha da güzelleşmektedir. Temennimiz, güzel şehrimizde yıllardır var olan huzur ve barış ortamının ilelebet sürmesidir. Bu vesile ile Adıyaman’ımızın il oluşunun 68. yılını kutluyor, şehrimizin aydınlık geleceği için canla başla çalışan dirayetli, vatansever hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.