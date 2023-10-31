Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, ara sınavlar öncesinde öğrencilerin evlerine çat kapı ziyarette bulundu. Taşova ilçesinde gittiği bir evin temizliğini görünce "Bal dök yala, o kadar temiz" şeklindeki sözleriyle mutluluğunu yansıtan Rektör Turabi, öğrencilerini ve onları yetiştiren annelerini kutladı.

İlçelerde bulunan meslek yüksekokullarında temaslarda bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Taşova MYO’da eğitim gören Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Programı 2. sınıf öğrencileri, Konyalı Şerafettin Değirmenci ve Niğdeli Yusuf Özden’i kaldıkları evlerinde çat kapı ziyaret etti.

Öğrencinin annesiyle telefonda görüştü

Yusuf Özden’in annesiyle telefon görüşmesi yapan Rektör Turabi, “Onlar sizin yavrunuz. Ama bizim de şu an emanet evlatlarımız. Gözünüz arkada kalmasın. Evleri tertemiz. Haberiniz olsun. Bal dök yala, o kadar temiz. Cennet sizlerin ayakları altında ne yaparsak yapalım. Analarımızın hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Oğlunuz doğru yerde” diye konuştu.

Ziyarette rektör yardımcıları Prof. Dr. Murat Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Kızılkaya, genel sekreter Osman Akbaş ile yüksekokul müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ercan Şahin de yer aldı.