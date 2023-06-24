Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, 257. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı’nda yeniden ÜAK’ın yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Üniversitelerarası Kurul’un (ÜAK) 257. toplantısı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ÜAK yönetim kurulu üyeleri, devlet ve vakıf üniversitelerinin rektörleri ile üniversite temsilcilerinin katılımıyla YÖK binasında gerçekleştirildi. Toplantıda, gündemdeki konular görüşüldükten sonra ÜAK yönetimi, yeni üyelerini belirlemek için bir araya geldi. Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, toplantıda tekrar Üniversitelerarası Kurul yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

ÜAK yönetim kurulu, Üniversitelerarası Kurul genel lurulu tarafından seçilen üçer üyeden fen ve mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler alanlarından, bir üye ile güzel sanatlar alanından oluşuyor. Ayrıca ÜAK başkanı da yönetim kurulunda yer alıyor.

Rektör Topal, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a, ÜAK Başkanı Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’ya ve ÜAK üyeleri ile tüm çalışma arkadaşlarına ÜAK Yönetim Kurulu Üyeliğine tekrar seçilmesi nedeniyle teşekkür etti.