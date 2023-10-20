Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak’a çalışma ziyaretinde bulundu.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak’ı ziyaret etti. Ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kasım Yenigün ve Prof. Dr. Ömer Küçük ile TÜRKSMD Genel Müdürü Sacide Kasapoğlu da yer aldı. Görüşmede Kastamonu Üniversitesi ve TÜRKPATENT arasındaki işbirliği imkanları ele alındı.

Prof. Dr. Durak, iki kurum arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi ve öğrencilerin ve akademisyenlerin fikri mülkiyet konularında daha fazla bilgi edinmelerini ve projeler geliştirmelerini destekleyeceklerini belirtti.

Rektör Topal ise, Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak’ı TÜRKPATENT Başkanlığı görevine atanmasından ötürü tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Görüşme sonunda Rektör Topal ve Prof. Dr. Durak, işbirliği alanlarını genişletme ve fikri mülkiyetin Türkiye’deki önemini daha da artırma niyetlerini teyit etti.