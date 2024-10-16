Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, TEKNOFEST 2024’te büyük başarı elde eden Blue Inventor Team ve ISIF’24’te madalya kazanan akademisyenler ve öğrencileri tebrik etti.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, TEKNOFEST 2024’te büyük bir başarıya imza atan Blue Inventor Team (BIT) ekibini ve TEKNOFEST 2024 kapsamında düzenlenen 9. Uluslararası Buluş Fuarı ISIF’24’te iki altın ve üç bronz madalya kazanan akademisyenler ve öğrencileri makamında ağırladı. Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2024’te, "2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"nın makine imalatı ve otomotiv kategorisinde Türkiye ikincisi olan ekip, Rektör Topal tarafından tebrik edildi.

Rektör Topal, danışmanlığını İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Erol Tekin’in üstlendiği ve takım kaptanlığını İİBF Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencisi Buğra Çelebi’nin yaptığı ekibe başarılarından dolayı teşekkür etti. Takım üyeleri Tuğçe Kızılkoca, Yunus Emre Almaoğlu, Orhan Yardım, Beyzanur Tekahlat ve Halil İbrahim Şanal da makamda hazır bulundu.

9. Uluslararası Buluş Fuarı ISIF’24’te altın ve bronz madalya alan patent buluşçuları Doç. Dr. Mehmet Akkaş, Doç. Dr. Erol Tekin, Buğra Çelebi, Doç. Dr. Kemal Akyol ve Dr. Öğretim Üyesi Erman Zurnacı’yı da makamında ağırlayan Rektör Topal, bu başarıların Kastamonu Üniversitesi’nin bilimsel ve teknolojik hedeflerine önemli katkılar sunduğunu belirterek projeleriyle fark oluşturan akademisyen ve öğrencilere teşekkürlerini iletti.

Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Alperen Kaymakcı ve buluşların patentlenmesine katkı sunan Patent Destek Ofisi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Mehmet Fırat Olgun da yer aldı. Öğrenciler, projeleri hakkında Rektör Topal’a detaylı bilgi vererek yarışma süreci ve gelecek hedefleri ile ilgili sohbet etti.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, öğrencilerin kazandığı bu başarının Kastamonu Üniversitesi’nin bilimsel ve teknolojik hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım olduğunu belirterek, “Bu tür organizasyonlarda elde edilen tecrübeler, öğrencilerimizin akademik ve profesyonel hayatlarında önemli bir rol oynayacaktır. Sizleri üniversitemizi en iyi şekilde temsil ettiğiniz için tebrik ediyor ve başarılarınızın artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

Ziyaret, hediye takdiminin ardından sona erdi.