Kastamonu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri” çerçevesinde açılan stantları ziyaret eden Rektör Topal, öğrencilerle bir araya geldi.

Kastamonu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri” etkinliği, Kastamonu Üniversitesi Merkez Yemekhane önünde gerçekleştiriliyor. Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri’ni Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Atalan ve Prof. Dr. Ömer Küçük ile birlikte etkinlik alanını ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kastamonu Üniversitesi yönetimi, toplulukların stantlarını gezerek faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve öğrencilerin sorularını dinleyerek beklentilerini öğrenme fırsatı buldu. Bu süreçte öğrencilere tavuk ve pilav ikram edildi.

Kastamonu Üniversitesi bünyesindeki öğrenci topluluklarının faaliyetlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, çok sayıda öğrenci bir araya gelerek topluluklarla tanışma fırsatı buluyor. 18 Ekim’e kadar devam edecek tanıtım günleri etkinliği boyunca kültürel, sosyal, akademik ve sportif alandaki öğrenci toplulukları stant açarak kendilerini tanıtıyor. Öğrenciler, toplulukların amaçları, faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi edinerek, ilgi duydukları alanlarda aktif olarak yer alabilme imkânına sahip oluyor. Ayrıca, etkinlikte öğrencilerin topluluklara üye olmaları teşvik ediliyor.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, öğrenci topluluklarının üniversite yaşamındaki önemine dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik anlamda gelişimlerine büyük katkı sunduğunu belirtti. Toplulukların yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini ve desteklediklerini vurgulayan Rektör Topal, öğrencilerin aktif birer topluluk üyesi olmasının Üniversitemizin gelişimine de katkı sağlayacağını ifade etti.