Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği İstişare Toplantısı’nda Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği dönem başkanlığına seçildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç’un katılımıyla Karadeniz Üniversiteler Birliği İstişare Toplantısı, Zonguldak Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla aynı zamanda gazeteci olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç’a çiçek takdim etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, üniversitelerin özellikle kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede önemli bir rol üstlendiğini belirterek, bu alandaki iş birliği protokollerinin değerli çıktılar sağlayacağına inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç’un ardından konuşan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ise, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği İstişare Toplantısı’na ev sahipliği yapmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyduklarını ifade ederek, dönem toplantısının Batı Karadeniz bölgesinin eğitimde gelişimi ve kalkınması ile Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği üyesi üniversiteler için de hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Toplantının devamında, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı ve Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 23 Kasım 2024 tarihinde BEUN’da düzenlenen çalıştayın daha geniş bir iş birliği ile üniversiteler birliğine yayılmasını planladıklarını kaydetti. Prof. Dr. Uzun, üniversiteler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği İstişare Toplantısı, gündem maddelerinin ele alınmasıyla devam etti.

Toplantıda, BEUN’da 23 Kasım 2024 tarihinde düzenlenen “Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı”nın ardından, ilgili konuda bir kongre yapılması kararlaştırıldı. Kadına ve çocuğa yönelik şiddetle ilgili toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla, çalıştay ve diğer akademik etkinliklerin ortaklaşa gerçekleştirilmesi için Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği üyesi üniversiteler arasında iş birliği protokolü imzalandı. Ayrıca, ilk kongrenin Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde yapılmasına karar verildi.

Üye üniversiteler arasında kütüphanelerin ve dokümanların ortak kullanımı, yapay zeka alanında iş birliği yapılması gibi konularda da protokoller imzalandı. Toplantıda ayrıca, mevcut dönem başkanlığı görevini tamamlayan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’un ardından, oy birliği ile Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal dönem başkanlığına seçildi. Dönem başkanlığını devralan Rektör Topal, üniversiteler arası iş birliğini arttırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.