Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, üniversitesi olarak üretenin, zanaatın ve zanaatkârların her zaman yanında ve destekçisi olduklarını ifade etti.

Dünyanın 20 farklı ülkesinden 40 şehri Kütahya’da buluşturan Kültürel Endüstriler Zirvesi’nin açılış törenine Kütahya Vali Vekili Aydın Börü, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, il protokol üyeleri, yabancı ülkelerden belediye başkanları ve temsilciler, sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

“Ahiler sanatında zirveye ulaşmayı ahlaki bir görev saymıştır”

Konuşmasında Türk tarihinin en mühim ve en değerli teşkilatlanma sistemi olan Ahilik kavramından, üstlendikleri görevlerden bahseden Rektör Kızıltoprak, ”Akıl ve ahlak çerçevesi içerisinde kimseye muhtaç olmama adına daima çalışmayı öğütleyen ahilik teşkilatı, değerli insan, erdemli toplum, güçlü ekonomi düsturuyla hareket etmiştir. Her Ahi onuruna leke getirmemek yanında sanatında zirveye ulaşmayı ahlaki bir görev kabul etmiştir. Bu yüzden, Ahiler tarafından üretilen ürünler el emeği-göz nuru sanat eserleri hüviyetinde olmuştur. ’Hakkıyla çalışıp hakkıyla bizi geçenler bizdendir’ ilkesiyle hareket eden ustalar, çıraklarının ilerlemesini toplumsal gelişmenin esası olarak görmüşlerdir. Kaliteli üretimi şiar edinen ve belirli standartlar oluşturan ahiler, üretimi güçlendirmek yanında tüketicinin haklarını çiğnemekten her zaman kaçınmışlardır. Meslek ve toplum ahlakına riayet edip etik davranış ve adil ticaret uygulamalarını desteklemişlerdir. Ahilik sistemi bir meslek dayanışması olduğu kadar yurt topraklarını sivil savunma güçleriyle koruyan bir teşkilat hüviyetini kazanmıştır. Kısaca ahilik toplumun menfaatine olan her işte hiçbir beklenti içerisine girmeden koşturan, samimiyeti, inancı, birlik ve beraberliği sembolize eden güçlü bir birliktir. Günümüzde ahilik teşkilatlanmasının bir uzantısı olarak esnaf örgütleri ile sanayi ve ticaret odalarının faaliyetleri kültürden sanata, eğitimden sosyal dayanışmaya kadar çok çeşitli sektörlerde aktif rol aldığına şahit olmaktayız. Köklü tarihimizin mirası olan Ahilik teşkilatını nesilden nesillere aktarmak bizlerin elinde” şeklinde konuştu.

"DPÜ üretenin, zanaatın, zanaatkârlarımızın her zaman destekçisidir"

DPÜ’nün üretenin, zanaatın, zanaatkârların her zaman destekçisi olduğuna dikkat çeken Kızıltoprak, ”Bir olduğumuz, diri olduğumuz ve birbirimize kenetlendiğimiz sürece tüketim kültürünün yaygınlaştığı günümüz çağında zanaatı, üretimi canlı tutmaya, şehrimize ve memleketimize faydalı olmaya, üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak üretenin, zanaatın, zanaatkârlarımızın her zaman destekçisi olduğumuzu belirterek, sözlerime son verirken katılımlarınızdan dolayı sizlere sonsuz şükranlarımı sunuyor, hayırlı bereketli bir program geçirmenizi diliyorum” diye konuştu.