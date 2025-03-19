Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, Slovakya Trnava Üniversitesinde düzenlenen ve ATÜ’nün de konsorsiyum ortağı olduğu Avrupa Üniversiteleri Girişimi KreativEU Rektörler Toplantısına katıldı.

KreativEU’nun üyesi olan üniversitelerin temsilcileri Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’da düzenlenen toplantılarda bir araya geldi. ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haşim Kelebek ve Dış Destekli Projeler Koordinatörü Doç. Dr. Bilge Aksay ile birlikte Slovakya Trnava Üniversitesinde düzenlenen KreativEU Rektörler Toplantısına katıldı. Ayrıca Rektör Sözen ve beraberindeki heyet Trnava Üniversitesine yeniden rektör olarak atanan Prof. Thlic. Milo Lichner’in atama töreninde yer aldı. Törende KreativEU’nun önemine de vurgu yapıldı.

Konsorsiyum’un diğer toplantısı ise Çekya’nın Güney Bohemia Üniversitesinde yapıldı. Bu toplantıya da Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haşim Kelebek ve Dış Destekli Projeler Koordinatörü Doç. Dr. Bilge Aksay katıldı.

Toplantılarda konsorsiyum ortağı 11 AB ülkesi üniversitelerinden Bulgaristan, Çekya, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, İsveç ve Türkiye’den rektör ve rektör yardımcıları düzeyinde temsilciler yer aldı.

Proje, Avrupa’nın kültürel ve sanatsal çeşitliliğinin uyum, eşitlik, barış, sürdürülebilirlik, ekonomik, politik, sosyal ve bilimsel yenilik ve gelişimin itici gücü olarak önemine ilişkin ortak bir vizyon üzerine inşa edildi. Proje ile öğrenciler, araştırmacılar, akademisyenler ve toplumun genelinin farklı kültürler içinde ve sınırlar ve akademik disiplinler arasında iş birliği yaparak rekabetçi ve cazip bir Avrupa eğitim ve araştırma sistemi sunabilen, kendi türünde benzersiz bir Avrupa Üniversitesinin kurulmasının amaçlandığı ifade edildi.

KreativEU konsorsiyumunu oluşturan üniversitelerin, Avrupa’nın kültürel mirasından elde edilen potansiyeli öğretim, araştırma ve bilgi transferi faaliyetlerinin merkezine yerleştiren tam bir Avrupa Üniversitesi kurma ortak hedeflerine yönelik çalışmalar yapacağına dikkat çekildi.