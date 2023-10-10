Ankara’da düzenlenen TEKNOFEST’te Haberleşme ve İletişim Teknolojileri Girişim Yarışması’nda Türkiye birincisi olan Köksal Gündoğdu ve Şeyda Yaman’a Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir teşekkür belgesi takdim etti.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette, Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü doktora öğrencisi Köksal Gündoğdu ve Şeyda Yaman’ı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederek, kendilerine teşekkür belgesi takdim etti. Düzce Üniversitesi’nin ve Türkiye’nin gelişmesi için örnek gösterilecek böyle çalışkan gençlerin olmasının umut verici olduğunu vurgulayan Rektör Sözbir, hedefi olan, bir şeyler yapmak isteyen genç girişimcileri, gelişimi ve yenilikçi fikirleri her zaman desteklediklerini ifade etti.

Düzce Üniversitesi’nin desteğini her zaman hissettiklerini dile getiren Köksal Gündoğdu ve Şeyda Yaman, gösterdikleri ilgi, alaka ve sağladıkları destek için Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir’e teşekkür etti.