Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Düzce Üniversitesi Rektörlüğü’ne ataması gerçekleştirilen Prof. Dr. Nedim Sözbir teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Düzce Üniversitesi Rektörlüğü’ne ataması gerçekleştirilen Prof. Dr. Nedim Sözbir teşekkür etti.

3 Ağustos 2022 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Düzce Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Nedim Sözbir teşekkür mesajı yayınladı.

Sözbir mesajında şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile Düzce Üniversitesi’ne rektör olarak atanmış bulunmaktayım. Şahsımı bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özavar’a, Başkan Vekillerimize, Yürütme ve Denetleme Kurulu Üyelerimize ve desteğini eksik etmeyen herkese teşekkür eder, şükranlarımı sunarım."