Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı parkurunu ziyaret ederek aday öğrencilere başarılar diledi.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 2023-2024 Akademik Yılı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ile Spor Yöneticiliği bölümlerine öğrenci alımı için 07 Ağustos 2023 tarihinde hem ön kayıt işlemlerini, hem de parkur elemelerinden oluşan Özel Yetenek Sınavı’nı başlatmıştı.

İlk günden itibaren yoğun katılımın olduğu Özel Yetenek Sınavı’nda aday öğrenciler, Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde eğitim görebilmek için ter dökmeye devam ediyor. Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı parkurunu ziyaret ederek bilgi aldı. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Düzce Üniversitesi akademisyenlerine teşekkür eden Rektör Sözbir, aday öğrencilere de başarı dileklerinde bulundu. Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin nitelikli eğitimiyle Dünya, Avrupa ve Türkiye Şampiyonu unvanlı milli sporcular yetiştirdiğini vurgulayan Prof. Dr. Nedim Sözbir, katkı sunan herkese teşekkürlerini iletti.

11 Ağustos 2023 tarihine kadar devam edecek olan ön kayıt ve Özel Yetenek Sınavı’nda, Kontrol Listelerinin ilanına 17 Ağustos 2023 tarihinde ulaşılabilecekken, itiraz süreci ise 18 Ağustos 2023 tarihi saat 17.00’ye kadar sürecek.

Sınav sonuçlarının ilanı ise 23-24 Ağustos’ta internet adresinde yayınlanacak.