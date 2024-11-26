Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, öğrencilerle keyifli bir buluşma gerçekleştirdi. Rektör, öğrencilerle kartopu oynadı.

Düzce Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı oldukça renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu. Öğrencilerinin sosyal medya üzerinden kartopu oynama isteklerini geri çevirmeyen Rektör Sözbir, onlarla kartopu oynayarak öğrencilerin gönüllerinde güzel ve anlamlı bir hatıra bıraktı.

Düzce Üniversitesi’nin yeşil kampüsünün karla başka bir güzelliğe büründüğünü dile getiren Nedim Sözbir, öğrencilerinin sadece akademik anlamda değil, sosyal yaşamlarında da yanlarında olduklarını belirterek onlara başarılar diledi.