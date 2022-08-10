Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Düzce Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Nedim Sözbir, rektörlük mazbatasını YÖK Başkanından aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Düzce Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Nedim Sözbir, rektörlük mazbatasını YÖK Başkanından aldı.

Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ın istifası ile boşalan Düzce Üniversitesi Rektörlüğü’ne Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Nedim Sözbir, atanmıştı. Atamanın ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’nda düzenlenen törenle Prof. Dr. Sözbir, rektörlük mazbatasını aldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir’e Rektörlük mazbatasını takdim ederek yeni görevinde başarılar diledi. Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a, YÖK Başkan Vekillerine, Yürütme ve Denetleme Kurulu Üyeleri ile şahsına destek olan herkese teşekkürlerini iletti.

Düzce Üniversitesi Rektörü olmaktan onur duyduğunu belirten Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce ve ülkemizin gelecek vizyonuna değer katmak için azim ve özveriyle çalışacaklarını sözlerine ekledi.