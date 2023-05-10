Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen İç Değerlendirme çalışmalarında görev alan ekip üyeleriyle bir araya geldi.

Programa; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Taşkesen, Genel Sekreter Nihat Yıldız, Rektör Danışmanları Doç. Dr. Cengiz Tuncer ve Doç. Dr. Açelya B. Gönüllü, Kalite Komisyonu Üyeleri, Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü çalışanları ve iç değerlendirme ekip üyeleri katıldı.

Düzce Üniversitesi Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Serap Bayram, 2022 yılı iç değerlendirme ekibi üyeleriyle bir araya gelmek istediklerini belirterek destek ve katkıları için teşekkürlerini iletti.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ise; Düzce Üniversitesi’nde Kalite Güvence Sistemi çalışmalarının, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla iç değerlendirme süreçlerinin başarıyla sürdürüldüğünü dile getirerek, bu süreç içerisinde görev alan ve özveri ile görevini yerine getiren akademik ve idari personellere teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Üniversite Yönetimi tarafından iç değerlendirme ekip üyelerine teşekkür belgelerinin takdim edilmesinin ardından program sona erdi.