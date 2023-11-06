Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, üniversite eğitim gören Filistinli öğrencilerle bir araya geldi.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, İsrail’in saldırılarını kınadıklarını belirterek Düzce Üniversitesi’nin her zaman Filistinli öğrencilerin yanında olduğunu ifade etti. Filistinli öğrencilere bir dönem yemek bursu imkanı sağlayacaklarını dile getiren Rektör Sözbir, konaklama sorunu olan öğrencilerin yurtlara yerleştirilmesi, Gazze’de yaşayan Filistinli öğrencilere kayıt dondurma olanağı gibi kolaylıkların sağlanacağını söyleyerek her türlü desteği sunacaklarını sözlerine ekledi.

Filistinli öğrencilerle tek tek ilgilenen Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, tüm sorunların çözümü için ellerinden gelen desteği vereceklerinin altını çizdi.

Program, Düzce Üniversitesi İnşaat Mühendisliği’nde eğitim gören Filistinli öğrenci Ahmed Omari’nin yaptığı dua ile sona erdi.