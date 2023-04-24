Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Polonya’nın Gdansk Teknoloji Üniversitesi’nde düzenlenen Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Genel Kurulu ve yıllık toplantısına katıldı.

Prof. Josep M. Garrell’in, EUA’nın başkanı olarak seçildiği Genel Kurul’a katılan Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Avrupa yükseköğretim kurumları temsilcileriyle de çeşitli istişarelerde bulundu.

Genel Kurul Toplantısı’nın ardından Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Gdansk Teknoloji Üniversitesi’ni ve tüm laboratuvarlarını ziyaret ederek, Makine Mühendisliği Laboratuvarlarında incelemelerde bulundu. Düzce Üniversitesi’nin ikili anlaşmaları bulunan Gdansk Teknoloji Üniversitesi ile öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları gerçekleştirilebiliyor.

Düzce Üniversitesi; ülkemizin önde gelen ve köklü üniversitelerinin de yer aldığı, Avrupa yükseköğretim kurumları için önemli bir prestij kaynağı olarak görülen EUA’da 2012 yılından bugüne ortak üye olarak temsil edilmekte ve bu uluslararası kalite organizasyonunda çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir.