Düzce Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, depremin merkezi Kahramanmaraş’ta incelemelerde bulundu, depremzede vatandaşlarla sohbet ederek acılarına ortak oldu.

Düzce Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, depremin merkezi Kahramanmaraş’ta incelemelerde bulundu, depremzede vatandaşlarla sohbet ederek acılarına ortak oldu.

Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir’e, Düzce Üniversitesi Genel Sekreteri Nihat Yıldız, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Serkan Torun, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cengiz Tuncer de eşlik etti.

Bir dönem Düzce Valiliği yapan, ancak deprem nedeniyle Elbistan’da Koordinatörlük görevini yürüten Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı, Türkoğlu ilçesinde çalışmaları yürüten Karaman Valisi Tuncay Akkoyun’u, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör’ü, daha önce Düzce’de de görev yapmış olan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik’i, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ü ve Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’u da ziyaret eden Rektör Sözbir ve beraberindeki heyet, kendilerine hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileklerinde bulundu. Depremzede vatandaşların çadırlarını da ziyaret eden Üniversite yöneticileri, onlarla sohbet ederek, çocuklara çeşitli ikramlarda bulundular. Kahramanmaraş’taki inceleme ve ziyaretlerden sonra, buradan Elbistan ve Türkoğlu ilçelerine de geçen heyet, burada da vatandaşlarımızı ziyaret ederek, çeşitli incelemeler gerçekleştirdi.

Depremin olduğu ilk günden beri; kurtarma ekibi, tıbbi malzemeler, ambulans gibi diğer ihtiyaç ürünleri ile depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için yoğun caba sarf ettiğini söyleyen Prof. Dr. Nedim Sözbir, asrın felaketinin açtığı yaraları Türkiye olarak birlikte iyileştireceğimizi vurguladı. Yardım için yarışan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür eden Sözbir, Üniversite olarak bölgeye olan yardım kampanyalarının da devam ettiğini söyledi.