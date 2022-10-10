Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’ne katıldı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’ne katıldı.

2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’nde Düzce Üniversitesi’nden; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ile birlikte Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Koca Çalışkan ile öğretim üyeleri ve öğrenciler de yer aldı.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, altyapısıyla dünyaya örnek gösterebileceğimiz üniversitelerimizin olduğuna işaret ederek Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) etkinliğini daha da artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

35 yaş ve üzerindeki kadınlar için lisans ve ön lisans programlarında ek kontenjan tanımlanacağını belirten Recep Tayyip Erdoğan, Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ni özgürlükçü bir bakış açısı ile değiştirdiklerini söyleyerek birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.