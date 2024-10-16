Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Ahmet Şengönül, mazbatasını aldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) düzenlenen törenle YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’dan mazbatasını aldı.

Törende konuşan Prof. Dr. Erol Özvar, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Şengönül’e yeni görevinde başarı ve kolaylıklar diliyorum. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas’ta yarım asırlık tecrübeye sahip eğitime ve bilime katkı sunan Üniversitemiz bizler için kıymetli bir yerde olup, desteklerimiz her zaman sürecektir” dedi.

SCÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül ise "Bizler de almış olduğumuz bu görevle, yarım asırlık tecrübeye sahip üniversitemizi ulusal ve uluslararası arenada daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerine yer verdi.