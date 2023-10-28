Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında “Bugün, Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bugün, sadece bir yıl dönümünü değil, aynı zamanda büyük bir mirası, büyük bir mücadeleyi kutluyoruz.

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türkiye Yüzyılı vizyonu ile 85 milyon olarak el ele, gönül gönüle vererek Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartacağız. Nice zorluğun üstesinden gelmiş, nice saldırıyı göğüslemiş, nice oyunu bozmuş bir millet olarak, yarınlarımızın bugünümüzden çok daha aydınlık ve müreffeh olacağına yürekten inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan toprağı uğruna fedakârlıkla mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı kutluyorum.” ifadelerine yer verdi.