Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Uşak Üniversitesi Tercih Günleri” etkinliğinde Uşak’ta bulunan liselerin idarecileri ile rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmenleriyle bir araya gelerek onlara Uşak Üniversitesi ve bölümleri hakkında bilgi verdi.

Uşak il Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin’inde katıldığı toplantıda Rektör Prof. Dr. Savaş, geleceğin meslekleri hakkında bilgi verirken Uşak Üniversitesi’nin akademik yapısını ve öğrencilere sunduğu imkânları anlattı.

“Uşak Üniversitesi kalite odaklı çalışmalarıyla öne çıktı”

Uşak Üniversitesi’nin fiziksel ve beşeri alt yapısını tamamlamış, kalite odaklı çalışmalarıyla öne çıkan bir üniversite olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Uşak Üniversitesi YÖKAK tarafından yükseköğretim kurumlarındaki niteliğin yükseltilmesi ve kalite güvencesine katkı sağlanması amacıyla uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında ‘Kurumsal Akreditasyon’ almaya hak kazanan seçkin üniversiteler arasında yer alıyor. Ayrıca Fen Edebiyat Fakültemizin Coğrafya, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri 5 yıllığına, Arkeoloji, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik ile Sanat Tarihi bölümleri 3 yıllığına; Eğitim Fakültemizdeki Türkçe Öğretmenliği ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği programları ise 3 yıllığına akredite edildi” dedi.

Staj ve Burs Olanakları

Günümüzün önemli meslekleri ile ilgili hem önlisans hem de lisans programları bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Uşak Üniversitesi, ulusal ve uluslararası birçok akreditasyona sahip, şehir ve sanayiyle bütünleşmiş, nitelikli bir büyüme ile rol model bir üniversitedir. Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında protokoller imzalayan üniversitemiz, öğrencilerimizin alanlarıyla ilgili mesleki derslerini, Uşak Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan işletmelerde uygulamalı olarak gerçekleştirmelerini sağlanmaktadır. Ayrıca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan üniversitemiz tekstil mühendisliği bölümünü kazanan öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bölümümüze yerleşerek kesin kayıt yaptıran (ek kontenjan hariç) en yüksek puanlı ilk 15 öğrenciye Uşak Organize Sanayi Bölgesi (UOSB) tarafından normal öğrenim süresi olan dört yıl boyunca (isteğe bağlı hazırlık sınıfı hariç) Eylül-Haziran ayları arasında toplam 10 ay karşılıksız burs verilmektedir. Ayrıca üniversite sınavında ilk 5 tercihinde ‘Tekstil Mühendisliğini’ seçen öğrencilere Türkiye’nin önde gelen kurumları tarafından burs imkanı sağlanmaktadır.” dedi.

Sosyal Bir Kampüs

Prof. Dr. Savaş, kampüs ile ilgili de şu bilgileri aktardı: “Bir Eylül Yerleşkesinde yer alan Öğrenci Yaşam Merkezinde bulunan ve yaklaşık 7000 kişinin aynı anda yemek yiyebildiği yemekhanemizde öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize uygun fiyatlarla öğle ve akşam yemeği hizmeti verilmektedir. Üniversitemiz yerleşkesinde 100 kişilik Erol Olçok Sinema Salonu bulunmakta olup film gösterimleri ve eğitim öğretim faaliyetlerini destekleyici etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Yerleşkemizde çeşitli bankalara ait ATM’ler, Kızılay Kan Verme Noktası ve Gençlik Merkezi yer almaktadır. Ayrıca yapımı biten öğrenci yaşam merkezimiz ve 15 bin kişilik stadyumumuz da yerleşkemizde bulunmaktadır.”

Merkezi Konumda Bir Üniversite

Son yıllarda büyük şehirlerde yaşamanın gittikçe zorlaştığını ve aileleri zorladığını ifade eden Prof. Dr. Savaş, Uşak’ta öğrencilerin barınma sorunu olmadığına vurgu yaptı. Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak’ın diğer avantajlarını şu şekilde sıraladı: “Tarihi öneme sahip ve ‘İlkler şehri’ olarak bilinen Uşak ili Batı Ege, Orta Anadolu ve Akdeniz’i birbirine bağlayan bir Ege ilimizdir. Konumu itibariyle bir kavşak noktasında olan Uşak, Ege Bölgesinin Batı Anadolu’yu Orta Anadolu’ya bağlayan İç Ege Bölümünde yer almaktadır. Uşak, Afyon, Denizli, İzmir gibi Büyükşehirlere yakınlığının yanında, Zafer Havaalanı’na yakın olması, karayolu ile kolay seyahat imkânları Uşak’ı cazip kılmaktadır. Uşak, İzmir’e 211 km, Ankara’ya 368 km, Antalya’ya 295 km ve İstanbul’a 499 km uzaklıktadır.”